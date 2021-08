Le Dr Phil ravit TikTok avec son étrange routine de danse

Quand il ne donne pas de conseils sur son talk-show de jour éponyme, le Dr Phil McGraw se lance dans les dernières tendances TikTok. Récemment, McGraw a montré ses mouvements de danse impressionnants lorsqu’il a participé au défi de danse TikTok “Stay”, une vidéo qui est immédiatement devenue virale grâce à ses mouvements sur l’air de The Kid LAROI et de la chanson à succès de Justin Bieber.

L’animateur de talk-show a mis en ligne la vidéo le 13 août sur son compte officiel TikTok. Pour créer le clip viral, McGraw a fait appel à un drone, qui a capturé ses mouvements d’en haut alors qu’il marchait au rythme de la rue dans un polo bleu, un jean, des baskets blanches, des lunettes de soleil et des écouteurs. McGraw a mis en ligne la vidéo avec la légende : “Comment va ma chorégraphie, [ToTouchAnEmu]”, l’utilisateur de TikTok à l’origine de la tendance de la danse vidéo drone.

@drphil Comment va ma chorégraphie, @totouchanemu ? son original – Dr. Phil

Le clip de McGraw est rapidement devenu viral. À ce jour, il a accumulé près de 34 millions de vues et 7 millions de likes, attirant également des milliers de commentaires de ceux ravis de sa participation à la dernière tendance de la danse TikTok. En réponse à la vidéo, une personne a écrit: “Je viens vraiment de voir le Dr Phil danser sur laroi… Yo, on est en 2021.” Une autre personne a plaisanté: “2021 devient sauvage, je ne m’attendais pas à celui-ci.” Quelqu’un d’autre a qualifié McGraw de “légende”, un autre le déclarant “un père absolu”.

Le défi de danse “Stay” TikTok a été lancé le 26 juillet après que l’utilisateur maxtaylorlifts a publié une vidéo sur la plate-forme de médias sociaux d’eux-mêmes en train de danser sur la chanson. La vidéo a généré des millions de vues et de likes. Quelques jours plus tard, le 28 juillet, ToTouchAnEmu a offert une nouvelle tournure à la danse en postant une vidéo filmée avec un drone, donnant à la danse de nouveaux angles vertigineux. Cette vidéo a recueilli plus de 33,3 millions de likes et 191,7 millions de vues à ce jour. Depuis lors, le défi de danse “Stay” est devenu viral et a même aidé le single The Kid LAROI et Justin Bieber à atteindre la première place du palmarès des singles Billboard Hot 100 le 9 août.

Quant à McGraw, eh bien, ce n’était pas la première fois qu’il devenait viral. Bien qu’il soit surtout connu pour son émission télévisée Dr. Phil, qui a elle-même cédé la place à de nombreux moments viraux, McGraw a fait sensation sur la plate-forme de médias sociaux. En septembre 2020, McGraw a fait des vagues lorsqu’il a exhorté les jeunes utilisateurs de TikTok à cesser de l’appeler “papa”. Ses vidéos humoristiques l’ont aidé à amasser 6,9 millions de followers sur TikTok et 41 millions de likes.