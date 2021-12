Dossier clos : le Dr Polo arrivera avec son nouveau programme | .

L’avocate et également célèbre animatrice de télévision, Ana María Polo, a été dans l’émission et dans la plus grande popularité grâce à son programme ‘Affaire classée’, qui a gâché plus de 20 saisons à la télévision Telemundo, étant également reproduite par d’autres chaînes auprès d’une audience croissante.

Cependant, tout doit s’arrêter, le dernier épisode du programme a été enregistré en décembre 2019 et jusqu’à présent, il n’a pas pu reprendre, tout cela en raison de la situation mondiale qui a tout arrêté.

Après ces deux années d’attente, le programme ne semble pas avoir de retour officiel, demandaient-ils est dans les réseaux sociaux et c’est que le enregistrements du célèbre Spectacle.

D’après les informations qui sont partagées à ce sujet, il semble que le programme ne reviendra pas et que cet enregistrement de 2019 était le dernier qui sera vu à cet égard.

Malgré le fait que le Dr Polo ait dit à bientôt, les plans ont changé et il semble que nous soyons sur le point d’assister à un très grand changement qui pourrait être positif ou négatif selon la façon dont ses abonnés le prennent.

Et est-ce Ana Maria Polo Il a décidé d’annoncer qu’il arriverait avec un nouveau programme appelé Dra. Polo Investiga, qui est déjà en ondes et il prévoit de partager une vidéo des coulisses de cette nouvelle production pour que nous puissions la voir.

Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement quels sont les détails de cette nouvelle émission, cependant, si l’on sait qu’il y aura des entrevues avec différents spécialistes et personnalités du domaine de la justice familiale, encore une fois, un sujet qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. et qu’elle a été positionnée comme l’un des représentants les plus importants de ce qui précède.

Il semble que vous valoriserez à nouveau les droits de la communauté latino à travers le monde et nous devrons attendre de voir comment ils redeviendront un succès certain.

Cependant, il y a déjà des internautes qui n’apprécient pas cette nouvelle, beaucoup ont dit que le fameux Closed Case devrait revenir et continuer à exiger que ce projet reprenne, cependant, parfois ces programmes doivent évoluer et arriver à donner des résultats inattendus impressionnants avec leur nouvelles versions.