Le Dr Sanjay Gupta de CNN accusé de « faute professionnelle journalistique » pour avoir tourné une interview désastreuse de Joe Rogan

Le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, fait face à une réaction intense à la suite de son entretien désastreux avec le géant du podcast Joe Rogan.

Au moment le plus explosif de la séance de trois heures, Rogan a matraqué Gupta à propos de la couverture par CNN de son traitement COVID après que le réseau a affirmé à plusieurs reprises que Rogan avait pris un « vermifuge pour chevaux » au lieu de la forme humaine d’ivermectine qui lui avait été prescrite par un médecin, forçant Gupta d’admettre que ses collègues de CNN n’auraient pas dû dire cela.

Après l’interview, CNN a publié un long essai que Gupta a écrit pour défendre son apparition dans « The Joe Rogan Experience », affirmant qu’il ressentait le besoin d' »aller dans la fosse aux lions ». Cependant, Gupta n’a fait aucune mention de son échange combatif avec Rogan au sujet de son utilisation d’ivermectine et de la fausse caractérisation du traitement par CNN, ce qui n’est pas passé inaperçu.

JOE ROGAN FORCE DR. SANJAY GUPTA ADMETTRA QUE CNN N’AURAIT PAS DU APPELER SON TRAITEMENT COVID ‘HORSE DEWORMER’

« Le lion a mangé le docteur et tout le monde le sait », a plaisanté Karol Markowicz, chroniqueur du New York Post.

« Bizarre. @drsanjaygupta a omis la partie où il a dit que les hôtes de Rogan CNN n’auraient pas dû dire que Rogan a pris un vermifuge pour chevaux », a souligné Greg Pollowitz, rédacteur en chef de Twitchy.

« Le clip où Sanjay Gupta admet que CNN a menti à propos de l’ivermectine en l’appelant drogue pour chevaux a environ 3 millions de vues ici, légitime plus que n’importe quelle émission de CNN. Brent Scher a écrit de la même manière.

« Je dois aimer la condescendance sous-jacente dans ce tweet venant de quelqu’un de CNN, un endroit où il n’y a que de la précision et de la probité! » L’écrivain principal de RealClearInvestigations, Mark Hemingway, a tweeté.

Tout en apparaissant sur CNN plus tard dans la nuit, Gupta est non seulement resté maman sur son mea culpa précédent, mais a même suivi la diatribe de Don Lemon niant que CNN avait menti au sujet de Rogan prenant un vermifuge pour chevaux.

« Il a dit quelque chose à propos de l’ivermectine qui, je pense, n’était pas correct à propos de CNN et de mensonges », a commencé Lemon. « L’ivermectine est un médicament couramment utilisé comme vermifuge pour chevaux. Ce n’est donc pas un mensonge de dire que le médicament est utilisé comme vermifuge pour chevaux. Je pense que c’est important – et il n’est pas approuvé pour COVID, n’est-ce pas? »

DR de CNN. SANJAY GUPTA EXPLIQUE SON APPARITION SUR LE PODCAST DE JOE ROGAN : « J’avais besoin d’aller dans la tanière du lion »

« C’est vrai », a répondu Gupta. « Ce n’est pas approuvé pour COVID et vous avez raison, même la FDA a publié une déclaration disant essentiellement de rappeler aux gens – c’est une sorte de message étrange de la FDA, mais a dit » Vous n’êtes pas un cheval, vous n’êtes pas une vache, arrêtez de prendre ce truc » est essentiellement ce qu’ils ont dit en se référant à l’ivermectine. Maintenant, je pense que le point de Joe est que-

« Qu’il a été approuvé pour les humains mais pas nécessairement pour COVID, n’est-ce pas? » Lemon intervint.

« C’est exact », a poursuivi Gupta. « Cela a été utilisé pour une maladie parasitaire – cela s’appelle la cécité des rivières et cela a été très efficace pour cela, mais, vous savez, ce n’est pas parce que cela fonctionne pour une chose que cela fonctionne pour une autre. »

La réponse tiède de Gupta à Lemon a été incendiée par les critiques.

« Après que @drsanjaygupta ait admis que CNN avait menti à propos de Joe Rogan (et de l’ivermectine en général), la figure de cire Don Lemon redouble d’efforts pour mentir et induire en erreur son propre public, et Gupta ne reconnaît ni ne corrige le mensonge », a réagi l’animateur de podcast progressif Jimmy Dore.

DON LEMON nie que CNN « A MENTI » AU SUJET DU TRAITEMENT COVID DE JOE ROGAN APRÈS QUE LE PODCASTER A PRIS « HORSE DEWORMER »

« Remarquez quel petit ver Sanjay Gupta est », a écrit le journaliste de Substack Glenn Greenwald. « Quand il a dû affronter Rogan face à face, il a admis que CNN avait menti à son sujet et n’aurait pas dû dire ce qu’ils étaient tristes. Puis, de retour sur CNN, sous la pression de Lemon, il a bégayé et obscurci. »

« Oui, il a dit la vérité lorsqu’il a été confronté à Rogan – puis CNN l’a forcé à faire marche arrière et il l’a fait comme le ver carriériste lâche qu’il est », a ajouté Greenwald.

Le critique des médias de Fourth Watch, Steve Krakauer, a embroché Gupta pour sa tentative de réprimander les inquiétudes de Rogan selon lesquelles les jeunes garçons contractent une myocardite après avoir été vaccinés.

Krakauer a partagé un clip de l’apparition de Gupta mercredi avec l’ancre de CNN Erin Burnett, partageant les données d’une étude israélienne montrant que seulement 2,7 personnes sur 100 000 ont reçu un diagnostic d’inflammation cardiaque après avoir reçu le vaccin Pfizer, mais que 11 personnes sur 100 000 ont reçu le même diagnostic après avoir reçu malade avec COVID, concluant que la myocardite est un plus grand risque pour les non vaccinés que pour les vaccinés.

JOE ROGAN BLASTS MEDIA MENSONGE SUR SON TRAITEMENT COVID : « DOIS-JE POURSUIVRE CNN ? »

Mais comme l’a souligné Krakauer, Rogan a spécifiquement parlé des jeunes garçons, mais l’étude Gupta a cité la tentative de rejeter les préoccupations de Rogan s’est appuyée sur des cas globaux, pas sur des enfants. Gupta a poursuivi en citant à nouveau les mêmes données jeudi.

« Le point de Rogan était que les jeunes hommes courent PLUS de risques de myocardite après le vaccin que d’hospitalisation pour N’IMPORTE QUOI après COVID. @DrSanjayGupta ne pouvait pas le contester, alors à la place, il est allé sur CNN hier et a menti à propos de la conversation. Juste une faute professionnelle de journaliste « , Krakauer tweeté.

L’animateur de « MediaBuzz » de Fox News, Howard Kurtz, a proposé un retrait brutal de Gupta lors de son apparition sur « America Reports ».

« Joe Rogan a absolument éviscéré Sanjay Gupta dans cette interview », a déclaré Kurtz. « Et le Dr Gupta n’a vraiment eu aucune réponse à l’accusation maintes et maintes fois selon laquelle son réseau mentait en disant que Rogan avait pris un vermifuge pour chevaux. »

« Il a le mérite d’être monté sur le ring pendant trois heures avec Rogan, mais il s’est retrouvé meurtri et ensanglanté. Et si c’était un combat, ils l’auraient arrêté », a ajouté Kurtz.