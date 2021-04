Le Dr Sarah Jarvis éclate lors de manifestations anti-masque au milieu de la montée “ désespérée ” de Covid: “ Nonsense! ” | Politique | Nouvelles

Le Dr Sarah Jarvis est apparu sur Jeremy Vine Show de Channel 5 et a rendu un verdict accablant sur les manifestations de verrouillage qui ont eu lieu à Londres ce week-end. Le pratiquant était extrêmement en colère contre l’événement, le qualifiant de «non-sens», car le pays doit rouvrir dans plusieurs semaines et alors que d’autres pays voient des cas augmenter. Le Dr Jarvis a ensuite donné un aperçu de la manifestation lorsqu’elle a énuméré une énorme liste d’arguments contre le rassemblement qui cherchait à faire lever les restrictions de verrouillage plus tôt.

L’animateur Jeremy Vine a demandé au Dr Jarvis quelle était son opinion sur la manifestation.

Elle a répondu: «Eh bien, je pense que c’est complètement absurde, nous sommes à trois semaines de la prochaine étape d’ouverture.

«Nous nous ouvrons depuis deux mois, nous sommes dans la situation où il y a trois mois, nous avons eu un mois où un tiers de tous les décès sont survenus.

«Nous étions à quelques jours de leur position actuelle à Delhi où nous avons des familles qui roulent désespérément pour essayer de récupérer l’oxygène dont elles sont à court.

Un Dr Jarvis bouillonnant a ensuite ajouté: «Le Brésil a une vague où la majorité des personnes en soins intensifs ont moins de 40 ans.

«Le Chili est dans une position où ils ont vacciné 59% de leur population et ils sont au milieu d’une troisième vague.

«Nous avons enfin, pour la première fois, commencé à faire cela correctement, ce qui nous permet de nous ouvrir et de voir quel impact ils ont, puis de passer à l’étape suivante.

“Le Pays de Galles et l’Écosse s’ouvrent plus loin [April 26] et dans les trois prochaines semaines, nous passerons à la prochaine étape d’ouverture. ”

De nombreux manifestants ont ignoré les règles de distanciation sociale et n’ont pas porté de masques pendant l’événement.

Mais certains commentateurs comme le Dr Jarvis soulignent le nombre croissant de cas dans le monde, car les nouvelles variantes et la levée des restrictions provoquent des ravages dans les systèmes de santé.

En Inde, les lits d’hôpitaux gratuits sont dangereusement bas alors que les patients sont renvoyés chez eux pour se remettre du virus mortel.

Mais la densité de population des villes et des villages à travers le pays rend difficile le maintien de la distanciation sociale, ce qui en fait un terrain fertile pour le coronavirus.

En outre, une nouvelle variante indienne mortelle a été découverte qui a vu une double mutation de sa protéine de pointe – quelque chose qui pourrait potentiellement affecter l’efficacité du vaccin.

Des cas de la variante indienne ont été découverts au Royaume-Uni malgré une répression sévère des règles de voyage et de quarantaine à l’étranger.

Les forces frontalières affirment que les faux documents Covid prouvant une vaccination ou un test négatif sont en augmentation avec plus d’une centaine de faux certificats repérés chaque jour.