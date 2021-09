Le Dr Shola s’attaque aux attaques du prince Harry et de la couverture de Meghan’s Time “Confidence and love!” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont été submergés de critiques après leur couverture du magazine Time et leur ajout à la liste des personnes les plus influentes de 2021. Le rédacteur en chef et commentateur royal Robert Jobson a demandé ce que le couple avait fait pour justifier cette distinction, l’émission Australian Today se moquant du prince Harry pour avoir ressemblé au coiffeur de Meghan. Le Dr Shola est apparu dans l’émission Jeremy Vine et a défendu les Sussex, racontant aux téléspectateurs du programme qu’elle ne voyait que “l’amour et la confiance” reflétés dans le duc et la duchesse de Sussex.

S’exprimant lors de l’émission Jeremy Vine, le Dr Shola a défendu les Sussex après que leur couverture Time ait été ridiculisée par les commentateurs royaux.

Elle a déclaré à l’émission: “Laissez-moi vous dire ceci, ce que je vois sur cette photo, c’est la confiance, je vois l’amour.

“Je vois deux personnes qui ont pris une photo et la photo a l’air bien, rien d’autre, nous n’avons pas besoin d’ajouter quoi que ce soit d’autre.

“Nous n’avons pas besoin d’en lire trop, oui, Meghan est féministe et Harry démontre qu’il soutient sa femme.

“Mais aussi qu’il est capable de voler de ses propres ailes.

“C’est une belle image, laissez-la respirer, laissez-la tranquille.”

S’exprimant sur GB News, l’animateur Dan Wootton a visé la couverture du magazine Time, déclarant qu’il “détestait” les photos.

Il a déclaré: “C’est exactement ce que vous attendez du manoir Montecito et de la machine publicitaire en Californie.

“Je détestais ça, je ne l’aimais pas du tout, et je ne sais pas ce que fait le magazine Time, pourquoi les célèbrent-ils?”

M. Jobson a répondu : “Je ne sais pas, quand j’ai regardé la photo, on dirait [Prince Harry’s] la tête flotte.”

Les Sussex ont écrit qu’ils étaient “humiliés” par le prix.

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, les Sussex ont annoncé plusieurs projets sur lesquels le couple travaillerait.

Meghan Markle travaille sur une série animée pour Netflix actuellement appelée “Pearl” qui suivra la vie d’une jeune fille explorant les femmes influentes à travers l’histoire.

La duchesse de Sussex a également publié un livre pour enfants intitulé “The Bench” qui a reçu des critiques mitigées.

Le couple est également apparu en tant qu’invité lors de plusieurs événements majeurs, dont Vax Live et les GQ Awards, où ils ont prononcé des discours.

L’économiste Ngozi Okonjo-Iweala, la première Africaine et la première femme à diriger l’Organisation mondiale du commerce, a également été honorée sur la liste.

Le politicien de l’opposition russe Alexei Navalny, qui a passé sa vie à s’opposer à Vladimir Poutine, a été empoisonné lors d’un vol et se trouve par la suite dans une prison russe.