Le contributeur de Fox News, le Dr Marc Siegel, a déclaré qu’il était « confiant » que le président Biden était en bonne santé, malgré les récentes inquiétudes concernant la voix rauque du président.

« Je pense que tester fréquemment le président est une très bonne idée », a déclaré Siegel à Fox News, ajoutant qu’il espérait que le président serait testé régulièrement à la suite de signes de congestion des voies respiratoires supérieures.

BIDEN EXPLIQUE LA TOUX, LA VOIX ENROULÉE, DIT QUE LE PETIT-FILS LUI A DONNÉ UN RHUME

Le médecin du président, Kevin O’Connor, a déclaré vendredi dans une note que Biden avait été testé pour 19 agents pathogènes respiratoires courants, notamment la grippe et le streptocoque.

« Tous ces tests étaient négatifs », a déclaré O’Connor, ajoutant que Biden avait également été testé pour COVID-19 trois fois cette semaine. « Le traitement comprendra des médicaments courants en vente libre pour les symptômes. »

Le président a rejeté les questions concernant sa santé lors d’une conférence de presse vendredi, assurant aux journalistes qu’il avait attrapé un rhume de son petit-fils.

Le président Biden parle de la variante COVID-19 omicron dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche le lundi 29 novembre 2021 à Washington pendant que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, écoute. (Photo AP/Evan Vucci)

« Ce que j’ai, c’est un petit-fils d’un an et demi qui a eu un rhume et qui aime embrasser sa pop », a déclaré Biden.

Siegel a déclaré qu’il était assuré de l’état de santé général du président après un examen physique de routine le mois dernier, mais a noté qu’il aurait aimé voir des rapports supplémentaires sur certains problèmes notés par le médecin du président.

« Il a subi un examen physique approfondi. J’ai été très impressionné par la rigueur de celui-ci », a déclaré le meilleur doc.

DR. SIEGEL INTERVIEWE LE DIRECTEUR DU CDC SUR LA VARIANTE OMICRON COVID

Siegel a noté que quelques problèmes ont surgi lors de l’examen du président, y compris la découverte d’un polype du côlon.

Le contributeur de Fox News a déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait « pas de quoi s’inquiéter », mais qu’il s’agissait d’un bon rappel pour les Américains de passer leurs coloscopies.

Siegel a noté que le président avait subi une évaluation neurologique après que son médecin eut découvert que la démarche de Biden avait changé par rapport à l’évaluation précédente, une mise en garde qui, selon Siegel, est routinière.

« Je me demande, à partir de cette évaluation neurologique, A : une IRM de la colonne vertébrale ou du cerveau a-t-elle été effectuée ? » Siegel a déclaré, notant qu’il pourrait y avoir une corrélation entre le changement de démarche et d’autres problèmes neurologiques.

« Et B : EMG en conduction nerveuse ? » a demandé Siegel, se référant à une évaluation effectuée pour tester si les muscles répondent correctement à certains signaux nerveux.

S’il est terminé, aucun des deux tests n’a été inclus dans le rapport rendu public, a déclaré Siegel.

« L’autre chose n’est aucun signe de test cognitif », a-t-il ajouté, notant que cela aurait pu être un bon test à inclure étant donné les questions qui se sont posées concernant les capacités cognitives du président.

« Je suis convaincu d’après ce physique qu’il semble être en très bonne santé », a déclaré Siegel. « Mais ces choses se démarquent. »