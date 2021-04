Le Dr Suresh Kumar Agarwal et son fils Chandan Agarwal, investisseurs privés de Kolkata, partagent leurs 10 commandements pour créer de la richesse sur le marché des actions

Dr Suresh Kumar Agarwal et Chandan Agarwal

Dr Suresh Kumar Agarwal et son fils comptable agréé, Chandan Agarwal, partagent leurs connaissances et leur expérience en matière d’identification et d’investissement dans des actions à plusieurs étiquettes. «Chasser les actions lorsque la croissance est élevée, mais que la valorisation est faible» est le mantra de Bureau de la famille Agarwal, un groupe d’investissement privé en Calcutta.

Dr Suresh Kumar Agrawal, explique: «Si la valorisation est élevée et que la croissance est également élevée, c’est spéculatif. Lorsque la croissance est élevée et que la valorisation est faible, c’est à ce moment-là que vous obtenez un multibagger. Cela fonctionnera sur un marché boursier partout dans le monde et à tout moment. » Au lieu de gaspiller de l’énergie à déterminer le marché, on devrait essayer de se concentrer sur les actions à acheter ensuite, recommande le Dr Agarwal. Cependant, cela nécessite les compétences nécessaires pour choisir le bon stock et la patience de le conserver jusqu’à ce qu’il mûrisse en un multibagger. Pour ce faire, il faut suivre une solide philosophie d’investissement.

«Il n’y a pas une manière particulière de gagner de l’argent sur le marché des actions. Tout le monde aura une manière différente. Et c’est le plaisir du marché », remarque Chandan Agarwal.

Le Dr Suresh Kumar Agarwal saluant le Dr APJ Abdul Kalam, Président d’Honneur de l’Inde

Dr Suresh Kumar Agarwal est une personnalité aux multiples facettes, qui est un investisseur majeur pendant la journée et qui offre des services de santé gratuits à la communauté le soir. Il est un médecin homéopathe qualifié – MD (Homoeo), en plus de détenir des diplômes de maîtrise dans plusieurs matières comme la gestion, le droit, la psychologie, le yoga, etc. Il détient actuellement deux doctorats. diplômes, chacun en gestion et travail social, a reçu plusieurs prix d’institutions nationales et internationales, et est l’auteur de plus de 30 livres. Il est activement associé à de nombreuses organisations de protection sociale et parraine régulièrement plusieurs activités philanthropiques.

Chandan Agarwal, son fils, est diplômé de l’Université de Cambridge, Royaume-Uni, et sur les traces de son père, a obtenu trois diplômes de maîtrise, un chacun en gestion, commerce et naturopathie et yoga, en plus d’être un comptable agréé en exercice.

Le Family Office Agarwal détient des investissements dans des actions dométiques, des actions internationales, du capital-investissement, de l’immobilier et des titres de créance.

Le Dr Suresh Kumar Agarwal salue Smt Pratibha Patil, Honorable Président de l’Inde

Récemment, lors d’une conférence d’investisseurs de détail, le duo père-fils a énuméré les 10 commandements, qui les ont aidés à créer de la richesse en actions au fil des ans.

Ne spéculez pas, investissez

Alors que les investisseurs recherchent un changement de valeur, les spéculateurs recherchent un changement de prix. La spéculation peut sembler amusante, mais il a souligné que personne ne peut accumuler de la richesse en étant un «spéculateur à 100%». Le Dr Agarwal a fait remarquer: «Pour accumuler sérieusement beaucoup de richesses, investir est très important.» En d’autres termes, c’est une mauvaise idée de commencer votre voyage d’investissement par la spéculation.

Il est inutile de prédire le marché

Il y a des millions d’investisseurs qui essaient de déjouer le marché en essayant de chronométrer le marché, mais il est impossible de prédire comment une action particulière réagira au cours des prochaines années. Le Dr Agrawal a noté: «Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de comprendre le marché; utiliser toute l’énergie pour déterminer quelles actions acheter ensuite. »

Le Dr Suresh Kumar Agarwal salue Shri Manmohan Singh, Honorable Premier Ministre de l’Inde Croyez en la magie de la composition

Une fois que vous avez le bon stock, restez assis et laissez la puissance de la composition opérer sa magie. Le Dr Agarwal a déclaré: «N’essayez pas de chronométrer l’achat et la vente. L’ensemble du marché ne concerne que la composition. » Pour enfoncer le clou, il a expliqué comment si un montant double en cinq ans, il augmente quatre fois en 10 ans, 8 fois en 15 ans et 16 fois en 20 ans. Appréciez la valeur des stocks

Aujourd’hui, nous connaissons tous le prix de tout, mais la valeur de rien. Pour les investisseurs qui veulent réussir, cette habitude doit changer. Le Dr Suresh Kumar Agarwal a déclaré: «Si vous vous consacrez à la compréhension de la valeur des actions au sein de votre cercle de compétence, vous commencerez à gagner.»

5. Investissez dans ce que vous comprenez

Avant d’investir, faites des recherches sur l’entreprise pour savoir si elle a de bonnes perspectives d’avenir. «Vous ne pouvez pas comprendre la valeur future de l’entreprise si vous ne comprenez pas l’entreprise aujourd’hui», a commenté Chandan Agarwal. Prenant l’exemple du processus d’investissement de Warren Buffett, il a déclaré que les investisseurs devraient opter pour une entreprise qu’ils comprennent, avec une économie à long terme favorable et une gestion capable et digne de confiance.

Le Dr Suresh Kumar Agarwal salue Shri Keshari Nath Tripathi, Honorable Gouverneur du Bengale occidental Mesurer la capacité de la direction

S’engager avec les concurrents de l’entreprise, les anciens employés ou les auditeurs pour évaluer si la direction qui dirige l’entreprise est compétente et intègre. «Des compétences de gestion exceptionnelles et une solide intégrité mèneront à un univers d’investissement fantastique. Et si vous n’en avez pas, vous êtes dans une sorte de piège », a-t-il averti.

La qualité et la croissance sont tout aussi importantes

La véritable création de richesse ne peut se produire qu’en présence d’une croissance de haute qualité et élevée. «Si quelque chose n’a pas de qualité, cela ne durera pas», a-t-il souligné. Payez un juste prix Le Dr Suresh Kumar Agarwal et Chandan Agarwal saluent Shri Raghubar Das, Ministre en chef du Jharkhand

Bien que vous ne puissiez pas toujours acheter une action bon marché, assurez-vous de ne pas payer trop cher. «Cherchez toujours une marge de sécurité, qui est l’écart entre la valeur et le prix», conseille Chandan Agrawal. Il a expliqué: «Si le juste prix est de 20 roupies, vous pouvez payer 20 roupies ou 25 roupies. Mais si vous payez 50 roupies ou 100 roupies, vous vous enfermez dans des sous-performances pendant plusieurs années.»

Avoir une vision, du courage et de la patience

Investir en bourse ne fait de vous rien de moins qu’un visionnaire, car vous achetez essentiellement dans l’avenir d’une entreprise. Agarwal a déclaré: «La préparation ne fonctionnera que pour ceux qui ont de la patience. Avec une composition pendant 20 à 30 ans, même une ou deux actions peuvent vous rendre très riche. » Lire et rechercher

Rester à jour est essentiel pour découvrir de nouvelles opportunités. Prenant l’exemple de Tesla, Chandan Agarwal a fait remarquer que les choses avaient progressé au cours des trois dernières décennies. Il a déclaré: «Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles entreprises, une nouvelle direction, de nouvelles façons de voir les choses; vous devez continuer à lire. Je ne pense pas qu’il y ait d’alternative à cela pour continuer à gagner de l’argent sur le marché boursier et les actions.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.