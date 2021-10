Le Dr Tyler Tait accusé du meurtre de Moria Kinsey

Un homme de l’Oklahoma et médecin a été arrêté et emprisonné pour le meurtre d’une infirmière autorisée.

Dr. Tyler Tait, 34 ans, est accusé d’un chef de meurtre au premier degré pour la mort lundi d’un homme de 37 ans Moria Kinsey dans l’Arkansas voisin.

Les députés du bureau du shérif du comté de Chicot ont répondu à un appel concernant une femme ayant besoin d’une assistance médicale en début d’après-midi, selon le Muskogee Phoenix. Kinsey a été découvert au sol et allongé à l’extérieur d’une voiture le long de la route américaine 65, juste au nord de Lake Village, Ark. Tait était également près du véhicule lorsque les agents sont arrivés. L’infirmière a été déclarée décédée après avoir été transportée dans un hôpital local.

Tait et Kinsey étaient auparavant employés par Cherokee Nation Health Services. Le gouvernement tribal souverain a publié une déclaration pleurant la mort de Kinsey après l’annonce de la nouvelle.

« Nous sommes dévastés et pleurons la perte de Moria Kinsey et au nom de toute la nation Cherokee, nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis de Moria pendant cette période », a déclaré le chef de la nation Cherokee. Chuck Hoskin, Jr. a déclaré dans un communiqué obtenu par l’affilié local d’ABC KTUL. « Bien qu’elle ne soit pas citoyenne Cherokee, Moria est une ancienne employée et membre de notre famille de travail Cherokee Nation, dédiée à aider à améliorer la vie de nos citoyens. Nos modes de vie traditionnels cherokee nous apprennent à vénérer nos filles, nos grands-mères, nos sœurs et nos mères et à respecter les conseils et la sagesse qu’elles offrent.

D’autres se souvenaient aussi de la femme tuée.

« Je suis attristé d’apprendre le décès de l’une de nos propres infirmières praticiennes qui travaillait aux urgences de l’hôpital WW Hastings », ancien membre du conseil tribal de la nation Cherokee. Canne de David a déclaré mardi dans une publication personnelle sur Facebook. «Moria Kinsey était pleine de vie, d’énergie et se souciait de notre peuple. Veuillez garder son fils, sa famille et ses amis dans vos prières. Donadagohvhi.

Les détails sur l’affaire sont actuellement rares, mais l’enquête a été confiée à la police de l’État de l’Arkansas. Cette agence a noté que la victime et l’accusé revenaient du Mississippi dans la même voiture et que les autorités « ont trouvé des preuves d’une altercation physique à l’intérieur » du véhicule. La manière et la cause de la mort seraient à venir.

« Lundi soir, après avoir interviewé Tait et plus tard consulté Thomas Deen, procureur du 10e district judiciaire, des agents ont arrêté Tait », a noté l’ASP, selon le Cherokee Phoenix.

Tait a un bref historique de violence domestique, selon les dossiers judiciaires obtenus par Native News Online.

Shelby Nicole Burris, membre de la nation Creek, a demandé une ordonnance de protection contre le défendeur en 2017 – qui a été rejetée lorsqu’il a violé les termes de l’ordonnance. En mai de la même année, il a été inculpé de coups et blessures avec une arme dangereuse, mais cette affaire a été classée sans suite. Burris a demandé une deuxième ordonnance de ce type en 2020. En janvier 2021, Tait a été accusé de violence conjugale/batterie, mais ces accusations ont été rejetées pour des motifs de compétence.

Depuis la décision historique McGirt v. Oklahoma de la Cour suprême des États-Unis, la compétence pour les affaires pénales impliquant des Amérindiens est revenue aux terres tribales sur lesquelles de tels crimes se produisent, y compris de vastes étendues de l’est de l’Oklahoma. Ici, la nation Cherokee a décidé de ne pas porter d’accusations après le rejet juridictionnel de l’affaire qui avait été initialement déposée devant un tribunal de l’État de l’Oklahoma.

Ces accusations, cependant, seront désormais poursuivies.

«La violence domestique est un fléau pour notre nation ainsi que pour le pays indien dans son ensemble et aider les victimes et poursuivre les auteurs de violence domestique est une priorité urgente pour la nation Cherokee. En avril, une accusation de violence domestique contre Tait a été renvoyée à la nation Cherokee de l’État de l’Oklahoma », a déclaré Hoskin mercredi. « Cette affaire était en cours d’examen lorsque cet événement tragique s’est produit. Le procureur général de la nation Cherokee a déposé aujourd’hui des accusations et a demandé qu’il soit détenu sans caution. Nous révisons également nos politiques internes pour renforcer nos capacités à mieux traiter les plaintes pour violence domestique. »

Selon le Tahlequah Daily Press, Tait est en passe de perdre sa licence médicale.

[image via Arkansas State Police]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]