Le dramaturge «Pensées d’un homme de couleur» contraint de faire ses débuts en tant qu’acteur en raison de COVID

Keenan Scott II a fait ses débuts d’acteur à Broadway cette semaine dans Pensées d’un homme de couleur, ce qui est une étape remarquable. C’est encore plus remarquable quand on considère qu’il l’a également écrit.

L’acteur devenu dramaturge a été contraint à des fonctions d’acteur au dernier moment mardi soir pour garder son spectacle ouvert pendant que tout autour de Broadway se bat contre des pics de COVID-19. Il a sauvé au moins une performance.

« Comme n’importe quel autre acteur, j’ai toujours voulu faire mes débuts d’acteur à Broadway dans n’importe quel spectacle qui voulait m’embaucher », dit Scott. « Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça et dans mon émission au cours de la même saison. »

Ses efforts héroïques ont sauvé la nuit mais cela n’a pas suffi. Jeudi dernier, COVID-19 a revendiqué Pensées d’un homme de couleur, rejoignant Waitress et Jagged Little Pill alors que les spectacles fermaient cet hiver en partie en raison de l’augmentation des taux d’infection.

Le chemin de Scott vers la scène était effréné mardi. Il avait quitté le théâtre et se trouvait sur un quai de métro en attendant un train pour le ramener chez lui à Brooklyn lorsqu’il a reçu l’appel des producteurs : revenez au John Golden Theatre tout de suite.

Cette image fournie par Thoughts of a Colored Man montre Luke James, de gauche, le dramaturge Keenan Scott II et Bjorn DuPaty jouant dans « Thoughts of a Colored Man » le 21 décembre 2021 à New York. (Pensées d’un homme de couleur / Tricia Baron via AP)

Deux maladies non-COVID-19 avaient déjà étiré le casting de sept personnes, mais maintenant un acteur avait été testé positif pour COVID-19. Alors que tout le monde attendait un résultat de PCR pour voir s’il s’agissait d’un faux positif, Scott se préparait.

Il était branché à un microphone, les membres de l’équipage constituaient un costume pour lui et vérifiaient sa pointure. Un régisseur a imprimé le script et Scott a souligné ses lignes. A 19h55, le deuxième test est revenu — positif.

Cinq minutes plus tard, Scott était sur scène.

«C’était tout simplement magnifique d’être là-haut avec mes frères – nous sommes tous de la famille maintenant – et pour moi de pouvoir intervenir pour sauver le spectacle pour ce soir-là afin que le public puisse obtenir ce qu’il mérite. Ils ont acheté des billets. Ils voyagent pour venir nous voir. Ils se battent également et essaient de rester diligents pour être en sécurité avec cette nouvelle variante, mais veulent toujours venir nous soutenir. »

Pensées d’un homme de couleur est composée de vignettes connexes et se déroule au cours d’une seule journée à Brooklyn, où sept hommes noirs discutent de la gentrification, de la violence, de l’identité raciale et sexuelle et de ce que signifie faire partie d’une communauté. Plusieurs personnages, âgés de la fin de l’adolescence au milieu de la soixantaine, ont des thèmes spécifiques à illustrer : la sagesse, la colère et le bonheur.

Scott a continué comme Sagesse, un homme de 65 ans. Alors que le dramaturge avait joué divers personnages dans sa pièce au fil des ans lors d’ateliers et de festivals, il n’avait jamais joué Sagesse auparavant. Mais il connaissait le blocage et les indices, et avait à l’origine une formation d’acteur et était un poète slam. Il a continué avec un script en main.

Cette image fournie par Thoughts of a Colored Man montre Luke James, de gauche, le dramaturge Keenan Scott II, Bjorn DuPaty, Forrest McClendon, Garrett Turner, Tristan Mack Wilds et Bryan Terrell Clark jouant dans « Thoughts of a Colored Man » le 12 décembre. 21 janvier 2021 à New York. (Pensées d’un homme de couleur / Tricia Baron via AP)

« C’était une sorte de défi, mais c’était vraiment génial d’être là-haut. L’acteur m’a toujours voulu être là-haut », dit Scott. « Il n’y avait même pas assez de temps pour que je sois nerveux ou même pour comprendre ce qui se passait. Je pense que si j’avais su la veille ou quelque chose comme ça, vous savez, il y a du temps pour que les nerfs se construisent.

Plusieurs spectacles de Broadway, dont Hamilton, Aladdin, Mme Doubtfire et Harry Potter et l’enfant maudit, ont annulé des représentations ces derniers jours en raison de cas de virus révolutionnaires dans leurs acteurs et équipes tous vaccinés.

Parmi les autres créateurs qui ont participé à leurs propres spectacles à Broadway, citons Sara Bareilles se glisser dans la serveuse, Piquer dans The Last Ship et le leader de Green Day Billie Joe Armstrong, qui a fait plusieurs visites sur scène à son émission « American Idiot ». Mais ils avaient tous des jours ou des semaines pour se préparer.

« Ma femme m’a dit : ‘Es-tu fier de ce que tu as fait ce soir ?’ Et j’ai dit : ‘Oui, je le suis.’ Parce qu’en tant qu’interprète, je sais à quel point c’est difficile même lorsque vous avez quatre semaines de répétition et que vous êtes parfaitement préparé », dit Scott. « Donc, pour faire ce que j’ai fait en peu de temps – vous savez, la moitié d’un costume, être capable de frapper ma marque, d’allumer les lumières, de frapper la plupart de mes signaux, de pouvoir dialoguer avec mes acteurs – j’étais vraiment fier de ce que j’ai fait.

