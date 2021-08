Le drame ABC annulé ne parvient pas à trouver une nouvelle maison ⋆ 10z viral

Après une lueur d’espoir que Rebel pourrait revenir pour une deuxième saison sur IMDB TV d’Amazon, nous avons une mauvaise nouvelle.

Krista Vernoff a confirmé sur les réseaux sociaux que l’émission ne sera reprise nulle part, ce qui signifie qu’elle restera unique.

“MERCI aux fans derrière la campagne #SaveRebel”, a-t-elle tweeté.

« Votre passion était incroyable. Nous avons appris qu’il n’y aura pas de saison 2, mais nous espérons vraiment que Rebel [and] l’extraordinaire @ErinBrockovich continuera de vous inspirer à mener le bon combat dans vos communautés et dans vos vies.

ABC a officiellement annulé le drame de Katey Sagal après une seule saison en mai, Sagal et Vernoff condamnant la décision.

« À tous les chers adeptes rebelles de @rebelabc. Je suis tellement touché par votre soutien à notre émission. En tant que casting et équipe formidable et @kristavernov incroyablement talentueux ont juste commencé à prendre forme et à trouver notre place, la prise a été retirée, et je vous ressens et entends votre déception. Je suis de tout cœur avec vous », a écrit Sagal sur les réseaux sociaux plus tôt cette année.

Elle a déclaré que “l’annonce brutale qu’il n’y aurait pas de saison 2 sur la base de la réponse de [five] les diffusions ont été un choc et un déchirement.

« Les choses mettent du temps à se mettre en place. Rebel raconte l’histoire d’une femme qui défend ce qui est juste, la série a du cœur et un but, de l’humour et des larmes, et nous, les acteurs, nous nous grattons tous la tête face au renversement du soutien d’ABC.

“Comme dirait Rebel, battez-vous pour ce que vous voulez, faites écouter les gens, et dans ce cas, si notre émission peut trouver un autre endroit plus approprié pour atterrir, nous ferons la danse heureuse. Sinon, nous avons tout donné et fait entendre nos voix, c’est le message derrière Rebel ! Exprimez-vous toujours !!”

Vernoff n’était pas impressionné par le fait d’avoir plusieurs émissions avec ABC, mais le réseau n’a pas donné à l’émission une chance équitable.

Deux mois après l’annulation, la nouvelle a révélé que l’émission pourrait être sauvée par IMDB TV, mais maintenant, l’émission a été rendue morte.

