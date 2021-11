Le drame Baby Mama de DaBaby et le projet de loi de Biden deviennent une loi

Van Lathan et Rachel Lindsay discutent de la controverse la plus récente de DaBaby après que le rappeur a appelé les flics au sujet de la mère de son enfant, DaniLeigh (16:04). Ensuite, le procès de Kyle Rittenhouse touche à sa fin (27:59), le président Biden signe le projet de loi sur les infrastructures (49:52) et Beto est candidat au poste de gouverneur du Texas (1:07:11).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

