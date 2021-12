Le drame d’Abou Dhabi a rendu les Alpes « plus affamées » pour le succès de 2022

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a déclaré que la fin dramatique du champion du monde n’avait fait que donner encore plus envie à l’équipe de rejoindre le combat aux avant-postes.

Fernando Alonso et Esteban Ocon ont terminé en P8 et P9 à Abu Dhabi, tandis que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont décidé du titre dans le dernier tour d’une saison mémorable.

Les pilotes Alpine ont obtenu la 5e place du championnat des constructeurs pour l’équipe, devant AlphaTauri, mais revenir à l’avant est ce que Fernando Alonso a décrit comme « El Plan », pour profiter des changements de réglementation 2022 et devenir un avant- équipe de course.

Mais après avoir regardé l’action se dérouler dimanche, Rossi veut que son équipe puisse se lancer dans l’action à l’avenir.

« Tout d’abord, félicitations à Max Verstappen, Red Bull, Lewis Hamilton et Mercedes pour cette fantastique fin de saison », a déclaré le patron de l’équipe, cité par Marca.

« Ce fut le couronnement brillant d’une année passionnante en Formule 1 et la publicité parfaite pour le sport divertissant dans lequel nous avons le privilège de concourir.

« Le drame qu’ils ont créé ne fait que nous rendre plus affamés d’être en tête de la grille de combat pour des victoires et des championnats dans un avenir proche.

« C’est notre objectif ultime et nous n’arrêterons pas notre travail acharné pour l’atteindre. Notre course à Abu Dhabi était une fin appropriée à ce qui a été une campagne mémorable.

« Fernando et Esteban se sont tous les deux battus et ont travaillé dur pour marquer des points pour tous les deux. Merci à eux, aux stratèges, à l’équipe des arrêts aux stands et à tous ceux d’Enstone et de Viry qui ont contribué à ce succès et à la consolidation de la cinquième place du championnat.

Rossi a ensuite remercié son équipe et lui a souhaité bonne chance pour l’intersaison, et il y avait des signes d’encouragement de l’année après qu’Ocon a remporté son premier grand prix avec une victoire en Hongrie, tandis qu’Alonso a remporté son premier podium depuis sept ans avec un bon -a obtenu la finition P3 au Qatar.

« J’espère que tout le monde dans l’équipe profite de bonnes vacances de Noël pendant que nous recherchons des opportunités à l’avenir, en particulier à partir de l’année prochaine avec les changements de règles », a ajouté Rossi.

« Merci à tous des deux côtés de la Manche pour une belle saison couronnée de courses mémorables, dont le podium de Fernando et la victoire d’Esteban. Nous voulons créer plus de souvenirs et de moments comme ceux-ci et nous resterons motivés, mais humbles pour atteindre nos objectifs. »

Le double champion du monde passera du temps à récupérer après s’être fait retirer les plaques de la mâchoire à la suite d’un accident de vélo avant le début de la saison, mais il espère être de retour en pleine forme au moment de la nouvelle saison.