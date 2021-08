Le drame de la princesse Diana avec Kristen Stewart fixe la date de sortie ⋆ 10z viral

NEON et Topic Studios ont mis en scène le drame dirigé par Kristen Stewart Spencer pour une date de sortie en salles le 5 novembre, qui verra la photo de la princesse Diana s’ouvrir contre le film Marvel très attendu de Disney Éternels.

CONNEXES: Le tournage de Crimes of The Future Pic de David Cronenberg commence en Grèce

“Le mariage de la princesse Diana (Stewart) et du prince Charles (Jack Farthing) est devenu froid depuis longtemps”, lit-on dans le synopsis officiel. «Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. Spencer est une imagination de ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques.

Réalisé par Pablo Larraín (Jackie, Neruda, L’histoire de Lisey) et écrit par le candidat aux Oscars Steven Knight (Sale jolies choses, Promesses orientales, Locke), le film met également en vedette Timothy Spall, candidat aux BAFTA (M. Turner, Secrets et mensonges), Jack Farthing (Poldark, Le club émeute), Sean Harris (Mission impossible cinéma, Le chevalier vert) et la candidate aux Oscars Sally Hawkins (La forme de l’eau, Jasmin bleu).

CONNEXES: Piscine à débordement: Alexander Skarsgård jouera dans le thriller de science-fiction de Brandon Cronenberg

Spencer est produit par Juan de Dios Larraín, Jonas Dornbach, Paul Webster, Janine Jackowski et Maren Ade.