Le drame de l’Espanyol à la maison, en cinq clés

L’Espanyol, après la défaite ce vendredi contre le Celta à Balaídos (3-1), est consolidé comme la deuxième pire équipe à l’extérieur de LaLiga Santander avec 3 points du stade RCDE après 3 nuls et 6 défaites, seulement devant Raise, avec 2 points dans votre casier en tant que visiteur.

1. Contraste absolu entre les buts marqués et reçus

Les chiffres de l’Espanyol dans leur stade et en voyage sont pratiquement inversés. Au stade RCDE, les perruches comptent quatorze buts pour et sept contre. En tant que visiteurs, ils ont marqué 6 points et en ont encaissé 14 autres.

deux. Raul de Tomás c’est à peine prodigué à la maison

L’attaquant est le grand atout de l’Espanyol en attaque, mais TDR s’exhibe en hôte : le Madrilène a inscrit 7 de ses 8 buts du parcours au stade RCDE. L’attaquant n’a vu le but qu’en visiteur sur le terrain d’Elche (2-2).

3. Manque de tension initiale

Le Celta a marqué aux minutes 2 et 47, en plus du troisième à la 81e minute. « Nous avons commencé avec quatre défaites puis ils nous ont marqués », a rappelé le défenseur central. Cabrera après le duel. « Nous avons laissé échapper la première et la seconde mi-temps, idem », a ajouté l’attaquant Loren.

4. Autocritique face à la grande question en suspens

L’armoire ne draine pas l’essentiel. « Nous avons été très loin de ce que nous voulons être », a déclaré l’entraîneur, Vicente Moreno, après Celta. Le dernier match de l’année 2021 se joue à l’extérieur, contre Valence, qui n’a perdu qu’un match au Mestalla.

5. Un déficit qui pèse sur vos options européennes

Les deux faces de l’Espanyol dans cette campagne rendent difficile la montée vers la zone noble. Si l’on ne compte que les matchs à domicile, l’Espanyol, actuellement neuvième, serait troisième (20 points), derrière le Rayo (22) et à égalité avec le Real Madrid (20).