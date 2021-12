Le drame de Lewis Hamilton et Max Verstappen garanti avec d’énormes changements sur le circuit du Grand Prix d’Abu Dhabi

Max Verstappen et Lewis Hamilton affrontent la bataille finale dans leur lutte pour le titre titanesque alors qu’ils se dirigent vers le Grand Prix d’Abu Dhabi.

La rivalité est l’une des plus grandes de l’histoire du sport, avec un incroyable Grand Prix d’Arabie saoudite la dernière fois qui a laissé les mâchoires tomber à travers le monde.

Hamilton et Verstappen ont été roue contre roue toute la saison, mais les choses sont allées trop loin en Arabie saoudite

Hamilton et Verstappen sont incroyablement à égalité de points avant la finale

La lutte pour le championnat a finalement dégénéré lorsque les deux hommes sont entrés en collision à Djeddah, écrivant un autre chapitre de cette année à succès avec les deux se dirigeant vers la finale à un niveau de points étonnamment égal.

L’histoire, cependant, dit que les choses devraient s’essouffler lors du dernier tour, mais de nouveaux changements sont sur le point de poursuivre les montagnes russes jusqu’à sa conclusion.

Le circuit Yas Marina d’Abou Dhabi a organisé la finale de la saison chaque année depuis 2014, et malgré les drames occasionnels liés aux points, l’action roue à roue a été primordiale.

Les fans rêvent depuis longtemps d’un retour à Sao Paulo au Brésil pour un divertissement garanti pour clôturer l’année, mais la F1 devrait rester au Moyen-Orient, signant un nouvel accord jusqu’en 2030.

Yas Marina a toujours manqué de dépassement, mais le nouveau tracé pourrait faire la différence

Hamilton a parcouru la piste sur son scooter de marque

Un certain nombre de virages à 90 degrés qui tuent les dépassements ont été lissés

2016 a même vu Hamilton tenter de soutenir le titre Nico Rosberg dans le peloton de chasse, mais avec des dépassements presque impossibles, l’Allemand s’est imposé avec facilité.

Cela ne devrait pas être le cas cette année cependant, avec Yas Marina subissant des changements drastiques qui devraient être dignes de l’une des plus grandes années de l’histoire de la F1.

Carsten Tilke, directeur général de Tilke Architects & Engineers, est l’un des hommes derrière un certain nombre de circuits de F1 les plus célèbres et nous a expliqué les changements à Abu Dhabi.

« Ces changements sont intéressants et bons », a-t-il déclaré.

Les virages 4, 5 et 6 ont assuré un trafic en file unique avant la longue zone DRS

Mais une nouvelle épingle à cheveux lissée pourrait conduire à des courses de dragsters

« Nous avons commencé il y a de nombreuses années avec nos réflexions sur ce que nous pouvons changer pour le rendre plus intéressant, les courses, et quelles sont les raisons pour lesquelles il est si difficile de dépasser. »

Tilke a discuté des virages lents à 90 degrés qui rendent difficile pour les voitures de se déplacer, ainsi que de suivre leurs adversaires avec un freinage brutal et une force d’appui accrue.

La section hôtelière carrée de la piste a ruiné la course, mais les voitures devraient maintenant trouver plus facile à suivre

« A cette époque, nous l’avons fait avec Charlie Whiting [former race director], nous avons développé différentes idées sur ce qu’il faut changer dans des coins spécifiques pour le rendre plus intéressant, mais à ce moment-là, lorsque nous l’avons fait, cela n’a pas été mis en œuvre.

« Maintenant, ils ont décidé de le faire, ce qui, à mon avis, est une très bonne décision. Nous sommes impatients de voir si les résultats sont à la hauteur de nos attentes.

Trois grands changements ont complètement changé le visage du circuit, qui, selon les rapports, pourrait être jusqu’à 14 secondes plus rapide que les années précédentes.

Les virages à angle droit en descente 4, 5 et 6 ont été remplacés par une épingle à cheveux devant la zone DRS la plus longue du circuit, permettant aux pilotes de suivre adéquatement leurs adversaires avant d’effectuer un mouvement dans la ligne droite.

Les changements pourraient être préjudiciables à Verstappen, la vitesse supplémentaire de Mercedes étant un avantage

Les virages 11, 12, 13 et 14 ont également vu leurs éléments à angle droit qui tuent le drame, avec un virage incliné pour garder les choses serrées et divertissantes.

« Il y a un peu de banque », a expliqué Tilke. « Ils ont modifié certaines configurations de virage et je pense que c’était la bonne étape.

« Nous avons vraiment eu beaucoup de discussions et de discussions avec Charlie à ce moment-là et ce sera cool de le voir maintenant. »

Le tracé de la piste est fortement limité par un hôtel phare, ainsi qu’une sortie souterraine de la voie des stands.

La section hôtelière carrée était incroyablement problématique

Et bien que cela ne ressemble pas à des coins beaucoup plus fluides, cela pourrait faire une grande différence

Cependant, les changements de cette année le font ressembler beaucoup plus à une piste de course qu’à une décoration, avec des virages 18, 19 et 20 également incurvés, permettant aux pilotes de prendre de la vitesse, plutôt que de freiner et d’éviter tout dépassement potentiel.

Il faut remonter sept ans en arrière pour le dernier Grand Prix d’Abu Dhabi qui n’a pas été remporté par la voiture qui a pris la pole position, une statistique inquiétante pour une course au titre d’une qualité aussi extraordinaire.

Mais le timing de ces nouveaux changements ne pourrait pas être meilleur, avec une dose géante d’imprévisibilité ajoutée à une saison où l’inattendu a été une garantie.

