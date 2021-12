Le drame de Poli Díaz, en prison, a le VIH et des affaires criminelles le coincent

Comme la nuit et le jour. Une année qui devait être une année de redressement mental, moral et économique pour Poli Diaz -Boxer toujours marqué par sa marche dangereuse du côté sombre et délicat de la vie alors qu’il chantait Lou Reed-, avec une grande soirée qui allait être célébrée en beauté à Madrid, est en train de devenir l’année du retour vers le passé, au cours de laquelle le « Poulain de Vallecas » Il était plus connu pour ses déboires en dehors du ring que pour ses actions sportives.

Le boxeur madrilène est en prison depuis le 4 mai, lorsqu’il est allé renouveler son DNI, il a été arrêté par le Police lors de la vérification qu’il avait une commande en cours pour un Tribunal pénal de Madrid pour un délit de blessure. Il a été libéré le 9 juin, mais quelques jours plus tard, il a été renvoyé en prison accusé d’avoir battu son partenaire, Lola rivero.

Depuis, le boxeur est resté en prison à Paume comme un prisonnier de plus, mais Poli est toujours dans l’actualité bien qu’il soit enfermé dans quatre murs. Et cela pour une double raison. D’abord parce que son ex-compagne a annoncé qu’il souffrait VIH (virus de l’immunodéficience humaine), ce que MD a pu corroborer de sources proches du boxeur, qui a toujours soutenu qu’il ne s’était jamais piqué et qu’il pensait pouvoir contracter le VIH lorsqu’un de ses amis l’a accidentellement piqué avec une aiguille à l’intérieur un jour en voiture, ils se rendaient dans l’une des villes marginales de la périphérie de Madrid.

Une nouvelle à laquelle s’ajoute le poids de la justice que Poli Díaz recommence à remarquer – qui a un handicap déclaré de 66% de son corps pour lequel il reçoit une contribution mensuelle de l’Etat -, et ce jusqu’au mois de En février n’aura pas lieu le procès pour violences sexistes présumées pour lesquelles il reste enfermé à La Palma, sans parler des trois affaires pendantes qu’il a encore avec la justice devant les tribunaux numéro 1, 30 et 38 de Madrid dans lesquelles il est accusé de crimes présumés d’agression.

En son temps, Poli a été condamné, mais les peines ont été commuées par une série d’amendes qui, dans les mois à venir, lorsque le procès pour lequel il reste en prison aura lieu, peuvent prolonger son séjour derrière les barreaux plus longtemps que prévu pour un 54 -boxeur de 1 an, qui avait tout pour plaire, mais ne savait pas gérer le pouvoir, l’argent et la gloire que lui donnaient ses poings de fer.

