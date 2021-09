Le drame de Sotchi a rappelé à Ross Brawn le GP d’Allemagne 2000

Le drame tardif qui s’est déroulé à Sotchi a rappelé à Ross Brawn lorsque Rubens Barrichello a remporté le Grand Prix d’Allemagne 2000.

Le Grand Prix de Russie semblait être la première course de F1 remportée par Lando Norris, avec le McLaren homme menant pour la majorité.

Cela a changé lorsque la pluie a commencé à tomber, alors qu’il restait à l’extérieur plutôt que de s’arrêter pour des pneus intermédiaires et finalement s’éloignait, perdant la tête face à Hamilton avant de finalement entrer et de redescendre à la 7e place.

La situation – la victoire reposant sur des décisions stratégiques prises par le pilote et l’équipe – a rappelé à Brawn le moment où Rubens Barrichello a défié les ordres de l’équipe Ferrari de rester en Allemagne en 2000 et a ensuite remporté la victoire.

« Lando va avoir mal en ce moment. Nous avons tous ressenti sa douleur lorsqu’il a glissé hors de la piste. Ce fut une tragédie », a déclaré Brawn dans son colonne pour le site de la F1.

« J’ai été dans cette situation – quand vous devez faire un gros appel stratégique. J’ai gagné des courses en m’accrochant, j’ai perdu des courses en m’accrochant.

« Un bon exemple est lorsque Rubens Barrichello a remporté le Grand Prix d’Allemagne en 2000 pour Ferrari. Nous avons insisté pour qu’il vienne et il a dit ‘pas question’ – et il s’est accroché et a gagné la course.

« Ces scénarios sont si difficiles et à Sotchi, c’était particulièrement délicat car seule la moitié de la piste était mouillée. Même avec le radar, personne ne sait exactement à quel point il sera mouillé.

« Et si vous menez une course, vous ne voulez pas l’abandonner. Quand tu es devant, le gars en deuxième a une décision beaucoup plus facile à prendre car il n’a rien à perdre. Soit il reste dehors et fait ce que fait le gars devant, soit il prend un botté de dégagement et il est peu probable qu’il soit pire qu’il ne l’était au début.

Nous avons parcouru un long chemin, l’équipe. De lutter pour passer la Q2 il y a seulement 3 ans, à mener des courses consécutives. Continuer à pousser! pic.twitter.com/rVHsC10Mhg – McLaren (@McLarenF1) 27 septembre 2021

Norris a finalement été celui qui a décidé de rester à l’écart, l’équipe suggérant qu’il soit au stand mais lui permettant de prendre lui-même la décision finale.

Brawn sympathise à la fois avec l’équipe et le pilote et comprend pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait.

“Tant de choses auraient pesé sur son esprit, y compris le fait qu’il a réussi à s’en sortir mieux que quiconque en qualifications. Je vois pourquoi il a insisté avec son équipe”, a-t-il ajouté.

« Vous pourriez demander – son équipe McLaren aurait-elle dû prendre la tête et insister pour qu’il s’arrête lorsqu’il a dit qu’il ne le voulait pas ? Un chauffeur est dans une bulle. Il ne voit pas ce qui se passe. Dans ce cas, je dirais que c’est 60/40 en faveur de l’équipe qui prend la décision mais c’est tellement difficile parce qu’on ne veut pas abandonner la tête de la course.

“Ce sentiment de naufrage qu’un pilote ou une équipe ressent lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont fait une mauvaise décision et que l’avance s’évapore sous leurs yeux, est horrible. Ils ont mes sympathies, mais ce genre de drame est ce qui rend la F1 si fantastique.