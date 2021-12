Le drame des historiques brésiliens et du purgatoire en Serie B

17/12/2021 à 16:11 CET

Cruzeiro, Vasco da Gama, Gremio, Bahía, Sport Recife et Guaraní. Jamais la Serie B n’a réuni autant de champions brésiliens. L’édition 2022 comptera 14 titres nationaux de ces clubs historiques et mettra en valeur les difficultés auxquelles ils sont confrontés en restant simplement là où ils ont toujours été. C’est une escabechina sans précédent dans un nouvel ordre de forces.

Et la tendance est là pour rester, car seuls quatre d’entre eux (sans compter que certains « petits » peuvent se faufiler) obtiendront la promotion. Descendre et remonter la première fois n’est pas facile. Botafogo l’a terminé, mais Cruzeiro paiera sa troisième année de pénitence dans la catégorie argent et Vasco da Gama en est déjà à sa deuxième. La réduction des revenus rend tout le monde égal.

La multi-récurrence des baisses parmi les baisses historiques est une tendance : Vasco est le champion avec quatre (2008, 2013, 2015 et 2020); Maintenant, avec trois, ils sont suivis par le Gremio (1991, 2004 et 2021) et le Botafogo (2002, 2014 et 2002) et avec deux sont les Palmeiras (2002 et 2012).

Un @BrasileiraoB historique nous attend en 2022 ! pic.twitter.com/4DAZi0Yu1A – Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) 10 décembre 2021

L’expression « heure grande não cai & rdquor ; (la grande équipe ne tombe pas) a cessé d’être une maxime, de devenir un carburant pour les provocations et les mèmes fabriqué à partir des torcedores du Santos, du Flamengo et du Sao Paulo, les trois seuls historiques qui ne sont pas passés par le B, le São Paulo Tricolor, cependant, il n’a presque pas été dans le pétrin.

LE TRAUMA DE LA GUILDE

Qu’en est-il de la Guilde de cette dernière saison qui brise le dénominateur commun qui explique la fragilité des grands : une planification sportive désastreuse conjuguée à de très graves problèmes financiers, qui se matérialisent par des arriérés de salaires constants. El Inmoral, d’autre part, économiquement structuré, bien payé et à jour pour l’ensemble du cours et avait un personnel compétitif, dans lequel Douglas Costa c’était la cerise sur le gâteau d’être éligible aux titres. Son KO honteux, autant qu’on s’y attendait car il a passé pratiquement tout le championnat dans la zone de relégation, est toujours traumatisant et a secoué tout le football brésilien.

La nouvelle élite est composée d’At. Mineiro (avec son doublé Ligue et Coupe), Palmeiras (champion Libertadores deux fois de suite), tous deux avec leurs mécènes respectifs, et Flamengo (qui n’a remporté aucun titre important mais a été le dominant du pays en 2019 et 2020), remercient vous à sa magnifique restructuration économique. Et, à partir de là, le drame commence.

L’ÉMERGENCE DÉPASSE L’HISTORIQUE

Qui donne la tendance sont la classe moyenne émergente qui occupe l’espace des clubs traditionnels: Fortaleza, Red Bull Bragantino (voici l’injection millionnaire de l’énergéticien) et América Mineiro, qui ira à Libertadores ; Atlético Goianiense, Ceará et Cuiabá, qui seront en Copa Sudamericana.

Tous adoptent des critères de gestion plus professionnels, à commencer par le domaine sportif: ils fabriquent des gabarits moins chers avec de vraies secrétaires techniques et des non-professionnels plus soucieux de vendre leurs actifs à bon prix à l’étranger ; Ils traquent le marché des talents des catégories inférieures et n’ont pas peur d’embaucher des étrangers ou des personnes discréditées. Ils profitent de ne pas avoir la pression médiatique des grands, qui, du fait des exigences du milieu, finissent par se rassembler sans rime et ils sont théoriquement de meilleurs joueurs. Soit les grands copient les petits, soit la Serie B finira par devenir un cimetière de clubs d’éléphants.