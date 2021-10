Le drame des retrouvailles entre les co-stars déclenche un affrontement sur les réseaux sociaux

Il y a beaucoup de drames entre les femmes de Teen Mom OG. Vendredi, Mackenzie McKee, Maci Bookout et Cheyenne Floyd se sont tous retrouvés impliqués dans un drame résultant de la récente réunion. Toute l’affaire a semblé commencer après que Bookout a publié une vidéo d’elle-même et de ses camarades de Teen Mom OG, sans McKee, en train de filmer une promo pour l’émission. Lorsque McKee a répondu à un fan pour affirmer qu’on ne lui avait pas demandé d’être impliquée dans le tournage en raison de la haine présumée de Floyd à son égard, les choses ont vraiment changé.

Le casting de Teen Mom OG s’est réuni à Los Angeles la semaine dernière pour filmer les retrouvailles de la saison en cours. En ville, les acteurs ont filmé du matériel promotionnel, comme en témoigne une vidéo que Bookout a publiée vendredi. Cependant, les fans ont rapidement remarqué que McKee n’était pas dans la vidéo aux côtés de Bookout, Floyd, Catelynn Lowell et Amber Portwood. Quant à la raison pour laquelle elle n’était pas incluse, McKee a affirmé qu’elle avait filmé son rôle en solo et a allégué que c’était parce que Floyd la « détestait ».

Il n’a pas fallu longtemps pour que Bookout et Floyd se tournent tous les deux vers les médias sociaux pour répondre à l’allégation de McKee. Assez rapidement, l’affaire a rapidement dégénéré en une discussion sur le mauvais sang apparent de Floyd et McKee et a conduit l’une des stars de Teen Mom à supprimer complètement ses comptes de médias sociaux. Lisez la suite pour découvrir en quoi consiste toute la situation.

Ce qui a déclenché le drame

La situation a commencé après que Bookout a publié un court clip sur Instagram dans lequel elle, Portwood, Lowell et Floyd pouvaient être vus en train de s’amuser tout en tournant du matériel promotionnel pour Teen Mom. La section des commentaires a rapidement été inondée de ceux qui se demandaient pourquoi McKee était absent du tournage.

précédentsuivant

Commentaires de Mackenzie

McKee a rapidement pris la parole lorsqu’un fan a commenté le message de Bookout pour lui demander où elle se trouvait. Elle a écrit: « Chey me déteste alors je l’ai fait en solo. Ils m’éditent. »

précédentsuivant

Maci répond

Bookout a posté une capture d’écran du commentaire de McKee sur son compte Instagram et s’est défendue. Elle a écrit que McKee est « beaucoup trop préoccupée par la façon dont vous êtes présenté aux gens que sur la façon dont vous traitez les gens ». Bookout a également noté qu’elle « poursuivrait cette conversation » avec McKee en privé et lui a demandé de ne supprimer aucun autre commentaire. Comme le partageait le compte Teen Mom Tea, Floyd a aimé le message de Bookout, qui a depuis été supprimé.

précédentsuivant

Une déclaration vidéo de Mackenzie

Peu de temps après que Bookout a publié sa déclaration, McKee a publié une vidéo dans laquelle elle a abordé la situation. Elle a commencé par dire qu’elle ne savait pas comment cela en était arrivé là. La star de télé-réalité a ensuite réfléchi à sa relation avec Floyd. En janvier 2021, McKee a qualifié la vice-présidente Kamala Harris de femme « de couleur ». Au milieu de cette controverse, McKee a cherché à discuter avec Floyd, la seule maman noire du casting de Teen Mom OG.

McKee a déclaré vendredi que lorsqu’elle et Floyd ont parlé, elle s’est excusée pour son commentaire passé. Elle a également dit qu’elle avait dit à Floyd « Je t’aime » plusieurs fois et a affirmé que sa co-star s’était moquée d’elle en réponse. McKee a déclaré qu’elle s’était de nouveau excusée auprès de Floyd peu de temps avant la réunion et a affirmé que sa collègue star de Teen Mom, à son tour, l’avait désabonnée sur Twitter.

précédentsuivant

Cheyenne pèse

Floyd a ensuite pesé sur tout le drame sur son histoire Instagram. Elle a d’abord écrit qu’elle n’était « pas une productrice de MTV » et qu’elle n’avait pas son mot à dire sur le matériel filmé avec le casting. En référence au récit de McKee sur leur chat vidéo, Floyd a déclaré qu’il s’agissait d’une version « au-delà de l’illusion » de ce qui s’était apparemment passé. Au cours de leur conversation, Floyd a déclaré qu’elle avait donné à sa co-vedette une « leçon d’histoire » concernant la ségrégation et le contexte du terme « coloré ». L’ancien du Challenge a affirmé que McKee avait déclaré que son mari, Josh McKee, pensait que Floyd allait être « l’une des femmes noires en colère » et qu’ils étaient « surpris » qu’elle ait accepté de discuter.

Floyd a également déclaré qu’elle avait accepté d’être sur l’appel lorsque McKee a parlé avec l’organisation Color of Change. Elle a dit qu’elle ne s’était pas moquée de McKee lorsqu’elle lui avait dit « Je t’aime ». Au lieu de cela, elle a expliqué que « Je t’aime » n’est pas une phrase qu’elle « lancerait ». En plus d’aborder leur conversation, Floyd a également affirmé que McKee avait fait plusieurs déclarations « non éduquées » et « ignorantes » sur la situation lors de la précédente réunion de Teen Mom OG, mais qu’elles avaient été supprimées.

précédentsuivant

Clarification de Mackenzie

Une fois de plus, McKee a abordé la situation sur Instagram. Elle a écrit qu’elle aimerait avoir une conversation privée avec Floyd, mais que sa co-star « refuse » de discuter avec elle. La star de télé-réalité a déclaré que son mari n’avait jamais qualifié Floyd de « femme noire en colère ». McKee a également déclaré qu’elle « ne mettait pas mon pied dans ma bouche » pendant leur conversation et a déclaré qu’elle pensait qu’ils avaient eu une « bonne » discussion. Enfin, elle a reconnu que c’était MTV qui avait décidé de ne pas l’inclure dans la séance photo qui avait initialement déclenché toute l’affaire.

précédentsuivant

Conséquences

Bien que McKee ait publié ces déclarations sur les réseaux sociaux, vous auriez du mal à les trouver maintenant. Elle aurait supprimé ses comptes Instagram et Twitter à la lumière de cette situation dramatique.

précédent