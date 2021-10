Le drame du Santos FC

26/10/2021 à 8h00 CEST

Le jour où Pelé a eu 81 ans, son Santos est entré dans la zone de relégation de Brasileirao, après une dure défaite à Vila Belmiro contre América, de Belo Horizonte, (0-2). Et toutes les alarmes ont sonné dans le club de São Paulo, car il y a un réel danger de perdre la catégorie pour la première fois de son histoire.

Santos vit officiellement en crise. Les dernières heures ont été des réunions à tous les niveaux pour essayer de trouver une solution au ralentissement palpable d’une équipe qui tombe en chute libre.. L’arrivée des anciens Corinthiens, Fabio Carille, Le banc Santista est un désastre absolu : sur les neuf matches qu’il a dirigés, il n’a obtenu qu’une seule victoire, avec quatre nuls et quatre défaites. Et de la treizième position, il est passé à la dix-septième.

El Peixe transmet un sentiment de vulnérabilité absolue. Autant il a un entraîneur qui fait de la défense son meilleur argument, autant il s’intègre dans presque tous les matchs. Et surtout la clé est introuvable (trois buts en neuf matchs). Les buts sont manqués Marinho, qui accumule dix jours blancs.

L’involution est plus qu’inquiétante. En neuf mois, Sanos est passé de la finale de la Copa Libertadores à la tentative de sauver les meubles quoi qu’il en soit., embrassé par les résultats les plus stricts et, au milieu, jusqu’à quatre entraîneurs sont passés.

Cuca, qui est parti à la fin de la saison 2021 et vise désormais un doublé avec At. Mineiro. L’Argentin a commencé la campagne Ariel Holan, qui a pris conscience qu’il devait miser sur la carrière dans un stade de vaches maigres. Puis c’est arrivé Fernando Diniz, l’un des techniciens qui soigne le mieux le ballon qui a eu un pas fugace et qui est à Vasco da Gama en Serie B. Et, enfin, désespérément, c’était par un technicien aux concepts antagonistes, comme ceux qu’il prêche Carille.

Tous les efforts ont été concentrés sur la fin de match ce mercredi à Vila Belmiro contre Fluminense qui sort après avoir remporté le derby contre Flamengo (3-1). El Peixe ne dépend que de ses propres résultats pour se sauver et c’est un argument qui se répète comme un mantra. Il reste onze matchs, qui seront onze finales.