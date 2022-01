Le drame familial de Bob Saget qui a fait de lui un militant

Que sait-on de la mort de Bob Saget 1:11

. – Bob Saget a canalisé sa douleur pour aider les autres. Et maintenant, face à sa mort, certains de ses amis les plus célèbres font de même.

L’humoriste qui s’est fait connaître comme le père de l’Amérique après avoir joué Danny Tanner dans « Full House » est décédé ce dimanche à l’âge de 65 ans.

Mais c’est la mort de sa sœur bien-aimée Gay, après une bataille contre la sclérodermie, une maladie auto-immune, qui a fait de lui un fervent défenseur de la collecte de fonds pour trouver un remède.

En fait, la star s’est d’abord impliquée avec la Fondation pour la recherche sur la sclérodermie (SRF) avant que sa sœur ne soit diagnostiquée avec la maladie, ce qui peut entraîner un durcissement et une contraction du tissu conjonctif et de la peau.

Saget a déclaré au magazine NIH Medline Plus en 2019 que des années plus tôt, elle avait reçu « un appel de quelqu’un que je ne connaissais pas et m’a demandé d’organiser une collecte de fonds comique pour une maladie que je connaissais très peu ».

« J’ai dit oui et j’ai organisé l’événement auquel ont participé Ellen DeGeneres, Rosie O’Donnell et d’autres », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas que seulement quelques années plus tard, ma sœur serait diagnostiquée avec la maladie », a-t-il complété.

Bob Saget : Ma sœur est décédée deux ans seulement après le diagnostic.

Saget a partagé que sa sœur avait 44 ans et était enseignante dans la région de Philadelphie lorsqu’elle a été diagnostiquée. Ils ont utilisé des médicaments comme la prednisone et la cortisone pour traiter la maladie, a-t-il dit, mais ils n’ont fonctionné que pour ses symptômes.

« Il a dû déménager à Los Angeles pour vivre avec mes parents parce qu’il avait besoin de beaucoup d’aide », a déclaré Saget. « Elle est décédée seulement deux ans plus tard. »

L’animateur de « America’s Funniest Videos » a siégé au conseil d’administration de la SRF pendant près de deux décennies et a organisé ses événements pendant plus de 25 ans.

Suite à l’annonce de sa mort, la comédienne Amy Schumer a posté sur son compte Instagram vérifié qu’elle ferait un don à SRF en l’honneur de Saget. De son côté, l’organisation a publié un hommage à son plus célèbre défenseur.

« A la douce mémoire de Bob Saget, cher collègue, ami et membre du conseil d’administration de la Fondation pour la recherche sur la sclérodermie pendant plus de 20 ans », lit-on dans le message accompagné d’une photo de Saget publiée sur le compte Instagram de SFR. « Bob était un défenseur acharné des patients atteints de sclérodermie et de la mission de SRF : trouver un remède contre la sclérodermie. Il nous manquera beaucoup. »