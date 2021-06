Le drame, grâce aux médecins, n’a pas atteint une tragédie

13 juin 2021 à 00h38 CEST

Le 0-1 qui a mis fin au match entre le Danemark et la Finlande frise l’insignifiance. La meilleure nouvelle, la plus importante, est arrivée une heure avant le dénouement du choc du Rigshospitalet de Copenhague, situé à moins d’un kilomètre du Parken Stadion, lieu de la rencontre. Christian Erisken, éveillé et stable, se rétablissait à l’hôpital après avoir été frappé sur le terrain et nécessitant une assistance médicale urgente “in situ”. Le match, suspendu pendant une heure et demie, a repris à la demande des joueurs des deux équipes après avoir pris connaissance du bon état du joueur, selon l’UEFA.

DÉCOLORATION Tout s’est passé après 43 minutes de jeu. Eriksen s’est approché pour recevoir une remise en jeu et, sans raison apparente, s’est effondré sur le terrain après avoir perdu connaissance. La gravité de la situation s’est immédiatement manifestée. Non seulement à cause de la chute absolument contre nature, au poids, mais parce que le joueur était allongé sur le terrain sans répondre à aucun stimulus. Rapidement, les médecins de l’équipe danoise ont sauté sur le terrain pour le soigner en urgence et lui faire un massage cardiaque qui a duré plus de dix minutes interminables. Dans les tribunes, silence, rompu par quelques applaudissements.

Face à la performance télévisuelle répréhensible, qui diffusait dans un premier temps des plans courts du visage inconscient du joueur et des exercices de réanimation, les joueurs danois ont formé un écran autour d’Eriksen pour préserver leur intimité. Les visages de chacun d’entre eux, qui pouvaient à peine contenir les larmes alors que leur partenaire se battait pour lui sauver la vie, disaient tout. Le pauvre Braithwaite, pour ne citer qu’un cas, ne pouvait que prier. L’entraînement a eu lieu pour accompagner le départ de son partenaire du terrain de jeu sur une civière, juste avant d’être transféré en ambulance à l’hôpital. Au moment où il a quitté le terrain, comme l’a confirmé plus tard le directeur sportif danois Peter Moller, le footballeur était “de retour”.

BONNES NOUVELLES L’UEFA a alors annoncé via ses canaux officiels la suspension du match. Pendant de longues minutes d’attente tendue, les supporters sont restés à l’intérieur du stade. Collé à l’écran du téléphone, en attendant la dernière heure sur le statut du footballeur. Heureusement, la fédération danoise et l’UEFA ont rapidement confirmé qu’Eriksen avait été hospitalisé et que son état était stable. Petit à petit, le filet de nouvelles officielles confirmant l’amélioration du joueur envahissait le stade. Son agent, Martin Schoots, a rapporté depuis l’hôpital que le milieu de terrain pouvait désormais parler. « Son père m’a dit qu’il respirait et qu’il pouvait parler. C’est la nouvelle dont nous sommes heureux, dans ces circonstances & rdquor;, a déclaré le représentant de la radio néerlandaise ‘NPO 1’. « Tout le monde est sous le choc, c’est logique. Sa compagne est désormais avec lui à l’hôpital & rdquor;, a ajouté Schoots.

SOLIDARITÉ Pendant ce temps, au Parken Stadium, les chants d’encouragement au joueur se sont alors spontanément suivis, partagés par les deux supporters. Le Finlandais a crié « Christian & rdquor ; et le danois a répondu « Eriksen & rdquor ;. L’initiative, selon les personnes présentes sur place, est venue du côté des visiteurs. Une belle image de jumelage, une catharsis collective après avoir éludé le drame « in extremis ». Enfin, l’UEFA a annoncé que le match reprendrait au moment précis où il avait été suspendu à la demande expresse des joueurs des deux équipes. A leur retour sur le terrain, les footballeurs finlandais ont applaudi l’entrée de leurs rivaux. Encore un beau geste. De plus, comme rapporté par ‘ZDF’ et confirmé par Moller, Eriksen s’est entretenu avec ses collègues de l’hôpital par le biais d’un appel vidéo et les a encouragés à jouer.