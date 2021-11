Le drame HBO de The Weeknd, The Idol, arrive officiellement

MISE À JOUR : Le week-endLa toute première émission télévisée de HBO progresse.

Le lundi 22 novembre, HBO a confirmé que la série dramatique, actuellement intitulée The Idol, allait être diffusée en six épisodes. Selon l’annonce, Amy seimetz dirigera toute la première saison, avec The Weeknd et Lily rose depp mis à jouer dans le spectacle.

______

The Weeknd a décroché son prochain grand concert, et on peut dire sans se tromper que le chanteur l’a « mérité ».

Selon Variety, l’interprète de Starboy fait équipe avec le créateur d’Euphoria Sam Levinson pour la prochaine série HBO The Idol. Il produira et coécrira la série aux côtés de Levinson et de son producteur créatif, Reza Fahim, qui sont tous deux crédités en tant que créateurs.

Et oui, il jouera également dans la série, mais on ne sait pas encore qui il incarnera.

Variety rapporte que l’émission suivra une pop star de Los Angeles qui commence à sortir avec un propriétaire de club. Le gros rebondissement ? Ledit propriétaire du club se trouve également être le chef d’une secte.

The Weeknd a confirmé son implication dans l’émission sur Instagram en republiant simplement les histoires et en taguant HBO.

Ce sera le premier grand rôle de l’artiste de 31 ans. La star a déjà fait une apparition dans Adam Sandler‘s Uncut Gems, et l’invité a écrit et joué dans un épisode de 2020 de American Dad.