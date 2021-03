Le drame juridique de Lisa Vanderpump se poursuit sur le célèbre restaurant de Bravo Show

Le distributeur de produits PUMP et Villa Blanca a poursuivi les restaurants, et non Lisa Vanderpump elle-même, en février pour environ 100 000 $ de produits non payés. Son mari Ken Todd a déclaré plus tard que l’affaire serait résolue. Deux mois auparavant, Vanderpump avait fait l’objet d’un recours collectif de la part de ses anciens employés du restaurant SUR pour salaires d’heures supplémentaires impayés et modification de leurs feuilles de temps, pour ne citer que quelques-unes de leurs plaintes.