Le drame NBC capture parfaitement la beauté non planifiée dans la parentalité non planifiée

Cette semaine, le plus récent drame sincère de NBC s’est opposé à la culture de la mort qui dit que les bébés imprévus ruinent des vies avec une expression puissante de la beauté de la parentalité.

Ordinary Joe de NBC se concentre sur Joe Kimbreau (James Wolk) et ses trois vies parallèles basées sur la décision qu’il a prise à l’obtention du diplôme universitaire. Dans les trois, il a eu un fils avec sa meilleure amie d’université, Jenny Banks (Elizabeth Lail), mais dans un seul, ils ont pu élever leur fils, Christopher (John Gluck), ensemble en tant que couple marié.

Également dans les trois scénarios, Christopher souffre d’atrophie musculaire spinale, qui se révèle être une « maladie neuromusculaire » transmise par Joe. La vie parallèle où Jenny et Joe élèvent Christopher ensemble est peut-être la plus sombre, car Joe doit faire face à la façon dont Jenny a initié une séparation. Malgré leurs problèmes de mariage, Jenny et Joe sont tous deux des parents dévoués. Joe est infirmier et travaille à l’hôpital de son beau-père, plutôt que de vivre son rêve d’être une rock star, ce qu’il réalise dans une autre chronologie.

En apprenant que son père a déjà joué dans un groupe lors de l’épisode « Shooting Star » du 11 octobre, Christopher craint que la vie de son père ne soit ruinée à cause de son existence.

Christophe : Papa ? Joe : Ouais ? Christophe : Est-ce que j’ai ruiné ta vie ? Joe : Quoi ? Bud, tu es ma vie. Christopher : Je sais que tu rêvais d’être musicien, mais tu as abandonné après la fac. Joe : Christophe– Christopher : Pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour faire le calcul. Je sais que c’est quand je suis né. Joe : Parfois, les plus beaux rêves sont ceux que nous n’avons pas encore rêvés. Et être ton père est plus beau que n’importe quel rêve que j’aurais pu imaginer. Christophe : Je t’aime papa. Joe : Je te reviens, Starman.

On peut imaginer Christopher avoir l’idée qu’il a ruiné la vie de son père en entendant le langage des défenseurs de l’avortement qui parlent de bébés inattendus ruinant la vie des gens. Ils sont particulièrement cruels lorsqu’il s’agit d’enfants handicapés, qu’ils sous-entendent souvent qu’il vaudrait mieux ne jamais naître. Joe exprime ce que des millions de familles avec des enfants aux capacités différentes savent déjà, votre vie peut être différente de ce que vous imaginiez, mais elle sera encore plus belle et aimante que vous ne pourriez jamais rêver.

C’était un beau rappel de la dignité et de la valeur inhérentes à chaque vie. Hollywood est peut-être en faveur de l’avortement, mais des histoires qui affirment la vie continuent d’apparaître à la télévision, probablement sans le vouloir. D’une manière ou d’une autre, l’avortement ne livre pas les mêmes flous chaleureux que les parents qui sacrifient et aiment inconditionnellement leurs enfants.