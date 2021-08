Le drame père-fille de Sean Penn crache .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Dans “Flag Day”, Sean Penn se présente comme un criminel invétéré face à sa fille Dylan comme l’enfant déterminé à l’aimer. Il s’agit de décisions inconsidérées et d’espoir terni, et c’est seulement ce que les personnages jouent. Le film lui-même, une adaptation des mémoires de la journaliste Jennifer Vogel “Flim-Flam Man”, sur l’héritage psychique de son père malhonnête, est l’autre travail parental douteux.

Depuis qu’il est passé pour la première fois derrière la caméra pour le sombre et brut “The Indian Runner” en 1991, les films de Penn en tant que réalisateur ont toujours bordé sa carrière comme un nuage à la fois atmosphérique, brumeux et facilement éventé. Lorsque le drame de survie profondément ressenti “Into the Wild” est arrivé en 2007, un tournant semblait à portée de main. Mais neuf ans plus tard, il y a eu la romance sourde et figée des travailleurs humanitaires «The Last Face», et on s’est demandé si même ce qui était admirablement graveleux et inébranlable dans les énergies de réalisateur de Penn avait été perdu.

Le « Flag Day » est au moins en partie un correctif. Nommé pour l’endroit patriotique du calendrier de juin qui est également la date de naissance du personnage peu fiable de Penn, John, le film représente un cas plus compact et initialement bienvenu de flexion musculaire indépendante pour lui en tant que réalisateur et acteur. (C’est la première fois que Penn se dirige aussi à l’écran.) Mais à mesure qu’il s’étire, il s’amincit aussi, ses ambitions Malick-meets-Cassavetes ne dépassant jamais les clichés de la technique et du mélodrame. En fin de compte, une combinaison rocheuse d’objectifs lyriques et de volatilité tonale égare finalement à la fois le voleur de banque idéaliste et déserteur de la famille Penn joue et le cinéaste bien intentionné luttant pour mélanger le mythe, le crime et le chagrin d’une fille dans un travail cohérent de sentiment .

À partir de 1992, lorsqu’un plan de contrefaçon raté de John’s est expliqué à sa fille adulte, Jennifer, par un agent sympathique du FBI (une seule scène Regina King), le film revient à 1975 pour commencer à remplir les détails de la vie vécue. dans le tourbillon et l’ombre d’un rêveur intrigant. Pour les yeux adorables de la jeune Jennifer (ceux de Jadyn Rylee dans les scènes d’enfance), la verve du père, les goûts culturels (Chopin !) et l’attention passionnée sont une nourriture. Ses mensonges et ses disparitions nerveuses – et être laissé avec son jeune frère Nick (Beckam Crawford) pour souffrir avec leur mère de plus en plus déprimée et dépendante à l’alcool, Patty (Katheryn Winnick) – sont le prix que Jennifer paie pour ces flashs de nous-contre-le- amour du monde.

Au début, lorsque les images 16 mm du directeur de la photographie Danny Moder évoquent le plus sûrement la chaleur, les tremblements et le flou d’un passé mémorable, et que Penn commande l’écran avec désinvolture, vous pouvez pardonner la maladresse du scénario de Jez Butterworth et John-Henry Butterworth – mal scènes dramatisées, la narration excessivement poétique de Jennifer – pour un sérieux qui met l’ambiance.

Lorsque Dylan Penn prend le relais de Jennifer à l’adolescence et au-delà, cependant, une fois rebelle, la recherche de Jennifer force une réunion avec John, l’instabilité du film s’impose, comme un aperçu de quelque chose de puissant au lieu de la vraie affaire. Les scènes qui ne serpentent pas dans un brouillard de dialogues maladroits ou qui ne font pas valoir leurs arguments de manière trop brutale (comme le virage de Jennifer vers le journalisme) se transforment plutôt en cris et en larmes comme une poudre à action rapide. Les montages, quant à eux, sur de nouvelles chansons de Cat Power, Glen Hansard et Eddie Vedder, ressemblent principalement à des raccourcis de rythme au lieu des refrains thématiques résonnants que Penn veut clairement qu’ils soient. Les petits tours de grands acteurs – Josh Brolin, Dale Dickey, Eddie Marsan – ajoutent une couleur bienvenue mais ne suffisent pas.

Planer au-dessus de tout, bien sûr, est l’objectif non atteint que cette histoire douce-amère et tragique de turbulences père / fille serait une vitrine émouvante pour papa Penn et Dylan. (Et de manière tangentielle, son fils Hopper Penn, qui joue le rôle de Nick adulte.) Au lieu de cela, la jeune Penn – son immobilité plus efficace que ses efforts – semble paralysée par une représentation complète par l’exécution saccadée et les qualités stéréotypées qui l’entourent. Même Penn, lauréat d’un Oscar, laisse sa caractérisation – plus subtilement vulnérable au début – succomber à ce qui est attendu, une honte étant donné que c’est à ce moment-là que sa fille est sa partenaire de scène. Les voir se débattre dans un projet si personnel crée, à sa manière, une sorte de couche émotionnelle alternative compte tenu du matériau, mais pas assez pour éviter que “Flag Day” ne soit un raté.

‘Jour du drapeau’

Évalué : R, pour le langage, certains usages de drogues et contenus violents

Durée de fonctionnement : 1 heure 48 minutes

En jouant: Commence le 20 août en version générale

