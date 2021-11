« Le drame politique a commencé »: le ministre de l’Union se moque du chœur du retrait de la CAA et de l’abrogation de l’article 370 après l’abrogation des lois agricoles

Mukhtar Abbas Naqvi a déclaré que « le drame politique avait déjà commencé » avec les demandes croissantes de retrait de la CAA et l’abandon de la décision d’abroger l’article 370.

Le ministre de l’Union Mukhtar Abbas Naqvi a déclaré dimanche qu’à la suite de la décision du Centre d’abroger les trois lois agricoles, le « drame politique avait déjà commencé » avec les demandes croissantes de retrait de la loi modifiant la loi sur la citoyenneté (CAA) et l’abandon de la décision d’abroger l’article 370. , qui a conféré un statut spécial au Jammu-et-Cachemire.

Le ministre des Affaires des minorités de l’Union a défendu la CAA, affirmant qu’il ne s’agissait pas de retirer la citoyenneté à qui que ce soit et a également salué l’abrogation de l’article 370, affirmant que cela avait aidé à résoudre de nombreux problèmes au Jammu-et-Cachemire.

« Le drame politique a commencé. Quelqu’un dit que la CAA devrait être abrogée, l’abrogation de l’article 370 devrait être supprimée. Ils savent bien que la CAA ne consiste pas à retirer la citoyenneté mais à fournir la citoyenneté aux minorités opprimées au Bangladesh, au Pakistan et en Afghanistan », a déclaré Naqvi en s’adressant aux médias à Moradabad.

« Avec l’abrogation de l’article 370, de nombreux problèmes ont été résolus au Jammu-et-Cachemire et au Ladakh et les gens ont été intégrés au courant dominant. Ils deviennent également une partie du processus politique », a-t-il ajouté.

