Le drame se déplace à New York: Irving blessure et cravate

Chant de vie ou chant du cygne. C’était sûrement la dichotomie entre les options des Bucks ce soir. Réclamez votre victoire dans le troisième jeu ou laissez-la simplement comme un cri de fierté. L’énième d’un projet chancelant. La vie a fait son chemin pour ceux du Wisconsin, mais à un prix très élevé pour ceux de New York. Les blessures, les fichues blessures, reviendraient au pire moment possible. Annus horribilis, oublier, mépriser, vilipender… effacer, si cela était possible, et avec pardon pour ceux qui finissent par atteindre la gloire. Après avoir sauté, Kyrie Irving est tombé sur le pied de Giannis Antetokounmpo et sa cheville droite s’est totalement tordue, d’une manière moche. Douloureux même de l’autre côté de la télé. Entorse en attente d’évaluation et qui ne lui a pas permis de finir le match. Brooklyn, avec James Harden absent du premier jeu du premier jeu de la série, a perdu un autre membre de son trident galactique. Brooklyn, déjà blessé dans les sensations du jeu, s’enfonçait définitivement dedans. Milwaukee n’a montré aucune pitié, il était un bouc et a terminé comme tel : 107-96 et 2-2 dans la série. Qui dirait. Le drame, qui semblait trouver sa destination, voyage à nouveau ; maintenant de Milwaukee à Brooklyn.

Une guerre était prévue et c’était alors que tous les soldats étaient debout. PJ Tucker, après avoir raté un triple et récupéré le ballon, s’est cogné la tête avec son trésor. Il avait été couvert sous le titre “Bambi Goes Hard” et, comme tous les Bucks, comme tous les cerfs, sa fierté était entachée. Et PJ a besoin de peu pour faire monter la température. Pat Connaughton, après un jeu dans la peinture avec Blake Griffin, s’est retrouvé ensanglanté au sol, avec un écart près de l’œil qui l’a contraint à quitter le jeu momentanément. Il y avait tout, pour le meilleur et pour le pire. Et, malheureusement, parce qu’il ne compense pas, dans les deux cas à l’extrême. La première mi-temps (53-48), malgré la blessure exaspérante d’Irving, a laissé 24 minutes de basket-ball élevé, des moments de séries éliminatoires et deux forces déterminées à tout combattre. Le second, irrémédiablement entaché de ce qui s’est passé dans le précédent, était un exercice de fierté new-yorkaise, d’une franchise qui veut être candidate malgré les regrets et d’une équipe qui a Kevin Durant, l’un des meilleurs de tous les temps et qui a mis les siens à neuf points avant la fin de la troisième période (78-69). Démarche de rébellion résolument apaisée et, vu le contexte, cruauté, avec un Antetokounmpo qui monte à 34 points et 12 rebonds, certains Middleton (19 + 8) et Holiday (14 + 9) qui ont approché leur potentiel et un Tucker, aujourd’hui oui, étant le défenseur auquel tant de personnes vont pour la phase finale.

C’était sympa aussi longtemps que ça durait

Griffin ne monte pas un cheval gagnant. Il en fait partie, il le nourrit et le dirige, comme un de plus, comme l’un des plus importants, plutôt. Et il insiste pour le montrer match après match. Avec des coups de coeur, au dessus de la DeLorean, mais aussi avec une nouvelle version nécessaire, bien que peu identifiable dans l’intericonicité entre son image et son jeu. Harden n’était pas sur le terrain, mais il était chargé de le rendre présent pour son premier coup de la nuit. Triple, avec un recul face à Antetokounmpo, et un avertissement qui n’était pas anodin : les hommes de Budenholzer pouvaient oublier un départ en forme de catapulte, aujourd’hui ceux de Brooklyn sont arrivés au match à l’heure indiquée. Rendez-vous de gala pour tout le monde, avec la tension qui y est intrinsèque, mais pas avec l’amour en toile de fond, comme on le voit. Giannis lui-même, transformant son premier tir de loin, s’en souvenait (7-9), donnant naissance à un microcosme idéal qui, jusqu’à présent, avait résisté au match nul. Quand il pouvait être touché, il s’enfuyait à nouveau.

Bucks and Nets, Nets and Bucks étaient (sont) deux des meilleures équipes offensives de la compétition, mais le Wisconsin, dépassé en nombre par l’arsenal de la Big Apple, avait été contraint de reculer. Abandonner leurs instincts et s’adapter à un corset plus académique dans lequel, sûrement, ils ne sont pas tout à fait à l’aise. Le premier trimestre d’aujourd’hui reflète ce qui était attendu (et souhaité) : un échange d’arguments, un va-et-vient constant qui n’a pas opté, prématurément, d’un côté. Trois triplés d’affilée des locaux ont enlevé les fantômes de l’erreur et mis leur premier avantage du match (23-21). Le second (37-36), est venu avec mille batailles engagées. Les Nets, avec précisément Irving, qui avait terminé le premier quart assis avec l’autre Anteto, et un quintette de remplaçants, ont culminé sur une course de 13-0 (23-34); les Bucks, pour revenir au tableau de bord précédent, cherchaient l’ordre naturel des choses. Giannis était dans le top cinq d’un petit quintet et Tucker a tiré d’où il a été béni : son corner, son tir de sécurité, qui en vaut trois. Pour l’instant, le meilleur souvenir de la série que tout fan neutre puisse garder. Sans Irving, l’utopie a disparu. Un match qui promettait le meilleur, s’est terminé avec les remplaçants des deux équipes pour les trois dernières minutes.

Durant, seul face au danger ?

Pour ajouter l’insulte à l’injure, c’est dans ce maelström de nouvelles positives pour les Wisconsiniens que sont arrivées les pires nouvelles possibles pour les New-Yorkais. L’entorse d’Irving a tout jeté en l’air. Il a quitté la piste et s’est rendu aux vestiaires en boitant de manière spectaculaire, la tête baissée, soufflant et laissant Durant comme seul membre des trois grands, comme si souvent tout au long de la saison régulière. En playoffs, les trois étaient enfin attendus, et après un premier mirage, ils ont de nouveau résisté. Kevin, seul face au danger, s’est éclipsé par sa taille. Holiday a même fait de lui une victime d’une pipe. Le ballon s’est également retrouvé entre les mains de Giannis (60-50), qui a martelé sans pitié et a montré des muscles. Une fois sur le banc, Durant n’a pas caché son visage inquiet. Par le résultat, oui; mais, plus encore, pour la feuille d’accident. Avec Kyrie, les Nets avaient marqué 40 points en 18 minutes ; sans elle, 56 sur 29, passant de 42,9% à 21% du périmètre. En ce moment, tout New York regarde les résultats de cette IRM.

En première mi-temps, les Bucks ont récolté 16 passes décisives, plus que celles enregistrées lors des deuxième et troisième matchs. Sept des neuf passes de Middleton et cinq des sept de Jrue se sont terminées dans le panier. Ils s’étaient sentis plus à l’aise que dans les scénarios précédents et le nouveau les invitait à recréer. Antetokounmpo, au milieu du confort, a tenté plus de triples qu’ils n’auraient dû et Middleton, mettant de côté les craintes possibles qui étaient venues à l’appel de la relaxation, a clôturé le troisième quart-temps avec un triple invraisemblable : sur la corne et contre trois rivaux (81- 69 ). Comme c’est bon et comme peu le disent. Sans Irving, la vie est beaucoup plus compliquée. Dans les neuf minutes qui suivent votre blessure, les Nets n’ont pu marquer que 10 points au total et, à la fin du match, le meneur était le deuxième meilleur buteur de l’équipe, avec 11, derrière Durant, qui s’est battu jusqu’au bout (28 + 13 + 5). Ou jusqu’à ce qu’ils le quittent. Personne n’a répondu au deuxième rang, tandis que le navire coulait et que le public jetait des pierres sur le bateau. “Bucks in 6”, a-t-il crié. Cette série y est encore pour beaucoup. Ce qui était attendu, mais avec un triste comment.