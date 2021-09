Le drame ‘She Paradise’ alimenté par la danse Soca sort en salles le 11 novembre! 10z viral

Elle paradis (2021)

Ce mois d’août, Films de Samuel Goldwyn a acquis les droits nord-américains du réalisateur prometteur, Maya Cozier “Elle Paradis.“ Le drame de danse Soca met en vedette Onessa Nestor, Kimberly Crichton (“Home Again”), Denisia Latchman, Michael Cherrie (“The Rise and Fall of John Tesoro”), Kern Mollineau et Chelsey Rampersad.

Sparkle (Nestor), 17 ans, découvre un groupe de danseurs Soca à l’esprit libre et séduisant dans les rues animées du centre-ville de Trinidad. Amoureuse de l’aperçu de la fraternité, elle utilise son esprit pour les convaincre de la prendre sous leur aile. Les femmes amènent Sparkle dans une vie nocturne vertigineuse de fête, de glamour et d’argent, mais alors que les choses deviennent incontrôlables. La soca est une langue de sororité, mais qui n’est guère libre du pouvoir de contrôle des hommes avec de l’argent. Sparkle est obligé de prendre des décisions difficiles.

« C’est surréaliste de voir comment une petite idée dont Melina Brown (scénariste) et moi avons discuté il y a quelques années s’est développée et a trouvé sa vie de nouvelles façons au fil du temps. Nous avons toujours été motivés par l’expansion de la manière dont la femme noire est représentée au cinéma, et nous sommes ravis de nous associer à Samuel Goldwyn Films sur ce nouveau chapitre pour “She Paradise”, a partagé “Cozier.

« Je n’ai jamais vu un film qui vous plonge dans le monde de la musique et de la danse trinidadiennes. Il s’agit d’un premier long métrage incroyable, et nous sommes ravis que le public le voie », a déclaré Peter Goldwyn, président de Samuel Goldwyn Films.

“She Paradise” a été écrit par Brown et Cozier et réalisé par Cozier. Le film a été produit par Kara Baker, Mishka Brown, Marie-Elena Joseph, Jennifer Konawal et Jolene Mendes. Le film a été produit par Julian Beale, Michael Kelleher, Kristina Loggia et Erika Pearsall.

À PROPOS : Samuel Goldwyn Films est une importante société cinématographique indépendante qui développe, produit et distribue des longs métrages innovants. La société distribue le film primé aux Oscars 2021 “Another Round” et le film nominé aux Oscars 2021 “L’homme qui a vendu sa peau”.

Suivez le film @SheParadiseTheFilm