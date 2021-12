Le drame Urban Meyer des Jaguars, l’excitation de l’AEW refroidissant une partie du mois difficile pour Khans

Le propriétaire milliardaire de l’équipe de la NFL, Shad Khan, a connu une période difficile des 15 premiers jours de décembre entre ses affaires avec les Jaguars de Jacksonville et l’aventure de la famille dans la lutte professionnelle avec All Elite Wrestling.

Khan est le principal propriétaire des Jaguars et le copropriétaire d’AEW. Le fils de Khan, Tony, est le fondateur de l’entreprise de lutte ainsi que son PDG et président. Tony Khan est également vice-président senior de la technologie et de l’analyse du football.

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville Urban Meyer sur le terrain avant un match contre les Rams de Los Angeles le dimanche 5 décembre 2021 à Inglewood, en Californie. Le mandat tumultueux d’Urban Meyer dans la NFL a pris fin après seulement 13 matchs – et deux victoires – lorsque les Jaguars de Jacksonville ont tiré lui tôt jeudi 16 décembre 2021, après une série de faux pas. (AP Photo/Jae C. Hong, dossier)

Les Jaguars ont mis fin au casse-tête fourni par Urban Meyer. L’équipe l’a congédié après seulement 11 mois et 13 matchs de saison régulière. Mais ce qui s’est passé ce mois-ci a semblé pousser Shad Khan à bout en termes de statut de Meyer au sein de l’organisation.

Meyer a été critiqué par l’équipe lorsqu’il a mis James Robinson sur le banc au début du mois. Trevor Lawrence a été contraint d’aller au bâton pour Robinson, affirmant qu’il pensait que le porteur de ballon de deuxième année méritait d’être sur le terrain. Un rapport du réseau NFL a déclaré plus tard que Meyer avait appelé ses assistants perdants et avait eu une dispute houleuse avec le vétéran receveur Marvin Jones.

Après une défaite de 20-0 contre les Titans du Tennessee au cours de laquelle Meyer avait l’air moins que ravi de quitter le terrain après une autre défaite, il est apparu devant les médias et a menacé de licencier la source de l’histoire du réseau NFL.

Shad Khan a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne sauterait pas pour renvoyer Meyer immédiatement. Mais cette patience s’est calmée après que l’ancien botteur des Jaguars Josh Lambo a accusé Meyer de l’avoir frappé lors d’un entraînement d’équipe au cours de l’été. Khan a licencié Meyer quelques heures après l’apparition des accusations de Lambo.

Shad Khan, propriétaire des Jacksonville Jaguars, regarde avant le début d’un match contre les New Orleans Saints au TIAA Bank Field, le 13 octobre 2019 à Jacksonville. (James Gilbert/.)

« Après des délibérations de plusieurs semaines et une analyse approfondie de l’intégralité du mandat d’Urban avec notre équipe, je suis amèrement déçu d’arriver à la conclusion qu’un changement immédiat est impératif pour tout le monde », a déclaré Khan dans un communiqué. « J’ai informé Urban du changement ce soir. Comme je l’ai déclaré en octobre, regagner notre confiance et notre respect était essentiel. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. »

AEW a connu un été très réussi avec les acquisitions de CM Punk, Bryan Danielson et Adam Cole de la WWE. Les émissions d’AEW « Dynamite » et « Rampage » ont chacune attiré plus d’un million de téléspectateurs au total à leur apogée.

« Dynamite » a culminé à 1,319 million de téléspectateurs le 8 septembre lorsque Punk s’est adressé aux fans pour la première fois depuis son apparition à All Out. « Rampage » a culminé à 1,129 million le 20 août lorsque Punk a fait ses débuts à Chicago.

Depuis lors, les choses se sont calmées avec « Rampage », attirant environ 500 000 téléspectateurs. « Dynamite » a attiré plus de 900 000 téléspectateurs mercredi pour la première fois depuis la mi-novembre grâce à son spécial « Winter is Coming »

Alors que les choses avancent dans la nouvelle année, les Jaguars seront de retour à la case départ avec un choix élevé au repêchage et ont besoin d’un nouvel entraîneur pour la saison 2022.

Awesome Kong, Brandi Rhodes, Cody Rhodes, Nyla Rose et Jungle Boy of All Elite Wrestling prennent la parole lors du segment TNT et TBS de la tournée de presse de la Television Critics Association 2019 à l’hôtel Beverly Hilton le 24 juillet 2019 à Beverly Hills. (Amy Sussman/.)

AEW cherchera à s’appuyer sur une partie de l’élan acquis vers la fin de 2021. AEW aura beaucoup de temps pour construire ses meilleures stars car son premier PPV de 2022 n’est pas fixé avant mars.

Paulina Dedaj de Fox News a contribué à ce rapport.