Le drame YouTuber de Trisha Paytas, Gabbie Hanna, Shane Dawson et d’autres créateurs n’est même plus amusant

Au cours des dernières séries de drames YouTuber, quelque chose est finalement devenu clair. Il y a quelques semaines, deux créateurs perpétuellement controversés se disputaient le traitement de leurs controverses respectives. Environ un mois plus tard, il y avait une chose à propos d’un vlogger de beauté populaire qui avait disparu d’Internet il y a un an à la suite d’une autre querelle. Enfin, il y avait des nouvelles de dernière heure sur une apicultrice sur TikTok – elle avait causé une sorte de pagaille au sein de la communauté des apiculteurs sur TikTok, et chaque publication d’actualités dans le monde entier l’a couverte comme si c’était l’histoire la plus captivante de la journée , même si tout cela se résumait essentiellement aux critiques d’une personne, qui se sont avérées assez légères et peut-être inexactes en premier lieu.

La chose qui avait commencé à devenir claire était que rien de tout cela n’était vraiment intéressant. Dans chaque cas, le drame semblait prendre la forme de quelque chose de convaincant, mais à la base, il n’était tout simplement composé de rien de réel. J’ai lu tout ce que mon cerveau pouvait supporter sur Trisha Paytas et Gabbie Hanna et pourquoi elles se disputaient, ou quel était l’accord avec Tati Westbrook faisant à nouveau des vidéos, et pourtant aucune connaissance de la situation ne m’a fait me soucier de tout parce qu’en fin de compte, il s’agissait de gens qui ne faisaient que leur travail, et leur travail crée un drame. À un moment donné, tout commence à ressembler à lorsque les petits enfants exécutent la danse qu’ils ont chorégraphiée au sous-sol pour une salle pleine d’adultes. Après la cinquième ou la sixième fois, vous voulez juste revenir à une conversation polie.

Les drames de créateurs, pour la plupart, appartiennent à l’une des deux catégories suivantes. Le premier, c’est quand quelqu’un est accusé d’avoir fait ou dit quelque chose de méprisable, puis l’aborde ou ne l’aborde pas, ce qui stimule alors un cycle prévisible de réactions familières. L’autre catégorie est tout simplement trop déroutante pour même commencer à comprendre, et le boeuf entre un réseau d’influenceurs remonte si loin dans le temps et est tellement dans les mauvaises herbes que pour démêler le réseau byzantin de il-dit-elle-dit un doit se soumettre à la recherche de niveau doctorat consistant à regarder des vidéos d’une heure pour la plupart inintéressantes dans lesquelles peut-être un élément important du contexte est révélé par tous ceux qui ont été même impliqués de manière tangentielle. Aucune des deux catégories n’est très amusante à digérer.

Il est évident que beaucoup de gens continuent en fait à se soucier du cycle sans fin des alliances entre les principaux acteurs de l’économie numérique ; il y a maintenant toute une industrie consacrée à le décrire dans des détails atroces, des chaînes de thé aux comptes Instagram d’articles aveugles. Les articles expliquant le drame des créateurs ont tendance à monter en flèche au sommet des sites Web des sociétés de médias (y compris celui-ci), fournissant un trafic précieux simplement parce que les gens recherchent quelque chose qui racontera l’histoire dans un récit qui a du sens. Il y a bien sûr eu des scandales vraiment intrigants et même scandaleux dans le monde de YouTube (je trouve tout ce qui touche à la carrière du théoricien du complot-slash-“documentaire” Shane Dawson absolument fascinant), mais pour la plupart, c’est épuisant.

L’un des principaux problèmes de ce système est que les fictions des créateurs et leur couverture ont tendance à se dérouler comme du journalisme de courses de chevaux. Le journalisme des courses de chevaux, un terme utilisé principalement dans le contexte de la politique, signifie que le récit médiatique se concentre davantage sur l’optique que sur la véritable chair de ce qui se passe ; ainsi, par exemple, écrire sur le fait que le candidat A devance le candidat B dans les sondages au lieu d’expliquer les politiques ou les programmes de l’un ou l’autre des candidats. Dans le monde du bœuf des célébrités et des influenceurs, c’est essentiellement tout ce que nous obtenons : la célébrité A claque la célébrité B ; La célébrité B applaudit en retour ! Les deux parties peuvent retirer tout ce qu’elles jugent bon pour pousser leurs récits et avoir l’impression d’avoir gagné. Personne n’est jamais invité à remettre en question ses préjugés ou à s’engager dans une quelconque réflexion critique, et rien ne change jamais vraiment.

C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi après avoir lu le fantastique profil Rolling Stone d’EJ Dickson sur David Dobrik, le YouTuber de 24 ans au succès insondable récemment accusé de perpétuer un environnement de travail toxique dans lequel la race, le sexe et les capacités des gens étaient exploités. pour le contenu. Plus tôt ce printemps, une femme anonyme s’est manifestée et a accusé l’un des membres de son équipe de Vlog d’un viol qui a eu lieu lors du tournage d’une vidéo « intrigue à trois ».

Dans l’histoire, Dickson se demande si tout le contrecoup de Dobrik et de ses semblables finira par avoir de l’importance. “Tous les systèmes RH et les versions d’apparence dans le monde ne résoudront pas le problème central de Dobrik et d’autres comme lui qui gagnent de l’argent sur une plate-forme qui récompense ceux qui sont motivés par la question centrale de savoir comment faire quelque chose de plus grand et meilleur que la dernière chose ,” elle écrit. “Même l’annulation de David Dobrik ne peut pas changer le fait que sa marque de contenu – les farces, les cascades, le plaisir de savoir que quelqu’un va être vraiment surpris, ou la schadenfreude qui accompagne le fait de savoir que quelqu’un est vraiment mal à l’aise – en est un des moteurs qui permettent à YouTube de fonctionner.

Les enfants, qui, contrairement aux adultes, ont grandi avec les YouTubeurs et les idolâtrent encore plus que les célébrités traditionnelles, ont une connaissance innée du fonctionnement de cette culture ; ils savent qu’il est basé sur des désirs concurrents de points de vue au détriment de pratiquement tout le reste. Les enfants plus âgés savent que les médias sociaux ne sont pas nécessairement la vraie vie, et ils comprennent que souvent leurs créateurs préférés sont dans le coup. Même si un YouTuber ou un autre est soi-disant annulé toutes les quelques semaines, ils savent qu’ils pourront probablement ressusciter leur carrière de toute façon, que les standoms sont prêts à pardonner même le pire comportement.

Et pourtant, de nombreux enfants et adolescents – le principal public pour ce type de contenu étranger à clics – ne comprennent pas encore ce qui doit se passer dans les coulisses pour que des vidéos comme celles-ci soient créées et partagées. C’est pourquoi fournir ce contexte nécessaire est si crucial pour couvrir les influenceurs, qui gagnent leur vie en présentant une version idéalisée de leur propre vie et de leurs actions. Le public peut déjà voir les films phares de leurs créateurs préférés ; c’est aux personnes qui les couvrent de raconter toute l’histoire – et surtout, cela devrait venir de personnes qui n’ont pas également d’intérêt dans le cirque des influenceurs YouTuber, des personnes qui ont une obligation de vérité sur, disons, les visionnages de vidéos . (Un YouTuber pourrait soutenir que les journalistes aussi ne sont là que pour les pages vues, ce qui est certainement vrai dans certaines circonstances, mais pour être pris au sérieux en tant que journaliste, vous devez également, vous savez, être bon dans votre travail.)

Les êtres humains sont intrinsèquement des salopes désordonnées qui vivent pour le drame, moi plus que tout. Mais comme tout bon Real Housewivesviewer, je sais que les querelles les plus intéressantes sont celles que les personnages ne veulent pas, la méta-récit prenant forme derrière le rideau. Lorsque les créateurs savent qu’ils peuvent miser sur la controverse, la barre de ce qui compte comme de bons potins devient beaucoup plus élevée. Si nous voulons tous participer à ce manège problématique, nous devrions au moins profiter de la balade.

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevez des exclusivités sur la newsletter.