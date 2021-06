Le drapeau américain est annulé – RedState ⋆ 10z viral

Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles en ce samedi matin apparemment bien, mais le drapeau américain est annulé – du moins en ce qui concerne une campagne virale à gauche.

La chanteuse Macy Gray, mieux connue pour avoir eu une chanson à succès en 1999, a été sollicitée pour écrire un éditorial pour Market Watch. Vous savez, parce qu’elle est clairement une experte du symbolisme du drapeau actuel et est en profonde communion avec les désirs du peuple américain sur ce sujet.

Le chanteur @MacyGraysLife dit que le drapeau devrait être repensé pour représenter tous les Américains #JuneTeenth2021 https://t.co/CfaqiwIDhO – Silvia Ascarelli (@SilviaAscarelli) 17 juin 2021

Selon notre arrangement habituel, la gauche doit tout gâcher, et elle travaille dur pour le faire en ce qui concerne le Juneteenth. Après tout, nous avons eu cet affichage grincer des dents hier, renonçant à tout sentiment d’unité possible autour de ce qui est finalement une bonne chose à célébrer – la fin de l’esclavage.

Nancy Pelosi, d’autres législateurs chantent “Lift Every Voice and Sing”, souvent appelé l’hymne national noir, pour célébrer le fait que Juneteenth est un jour férié fédéral. pic.twitter.com/IAafgYUycQ – Breaking911 (@Breaking911) 17 juin 2021

Gray a augmenté cet affichage, arguant que le drapeau américain d’origine est maintenant raciste. Bien sûr, elle lie tout cela au 6 janvier, car c’est le croque-mitaine que la gauche ne lâchera jamais. Peu importe que la « suprématie blanche » n’ait vraiment rien à voir avec ce qui s’est passé au Capitole, et non, un gars ayant un drapeau confédéré ne le fait pas.

Voici comment commence son éditorial.

Le drapeau de bataille confédéré, qui a été conçu comme un symbole d’opposition à l’abolition de l’esclavage, est tout récemment fatigué. On ne le voit plus beaucoup. Cependant, le 6, lorsque les tempêtes ont plu sur la hutte la plus précieuse du pays, agitant Old Glory – le mémo a été reçu : le drapeau américain est son remplacement.

J’ai une idée. Que diriez-vous de ne pas laisser quelques dizaines de personnes définir pour vous quelque chose d’aussi établi que le drapeau américain ? Il n’est vraiment pas si difficile d’ignorer les « suprémacistes blancs », lorsqu’il s’agit de dicter ce qui est autorisé dans la société, du symbole OK au drapeau de la nation. J’ai entendu dire que votre suprémaciste blanc moyen aime aussi la pizza. Grey va-t-il s’abstenir d’en manger ? De toute évidence, nous avons besoin d’un nouveau menu diététique exempt des influences d’une armée nébuleuse de racistes.

Gray entre alors dans ses plaintes au sujet du drapeau. Cela ressemble à quelque chose qu’un enfant de 10 ans écrirait.

Incorrect? Regardons les étoiles. Il y en a 50, alors qu’il devrait y en avoir 52. DC et Porto Rico font pression pour un État depuis des décennies. Les deux ont été refusés, car le statut d’État permettrait aux élus de chaque territoire de siéger à la maison. En supposant que les représentants de DC soient afro-américains et que les représentants portoricains soient hispaniques, l’hypothèse ultime est que ces élus seraient démocrates. Cela seul est raciste.

Ouais, eh bien, sauf DC et Porto Rico… ne sont pas des États.

Cela semble être un point important ici, non? Dans le cas de Porto Rico, ils n’ont même pas voté pour devenir un État. Oui, il y a eu un effort de lobbying pour en faire un, mais cela vient en grande partie des libéraux blancs buveurs de vin dans les villes du nord-est qui veulent utiliser les Portoricains pour établir plus de pouvoir. Et non, analyser les réalités électorales de ces territoires n’est pas « raciste ».

C’est pire, cependant.

Place aux rayures. Le Smithsonian documente que les rayures « blanches » représentent la pureté et l’innocence. L’Amérique est grande. C’est beau. Pur, ça ne l’est pas. Il est cassé et en morceaux. Et si les rayures étaient blanc cassé ? Et s’il y avait 52 étoiles pour inclure DC et Porto Rico ? Et si les étoiles étaient nos couleurs à TOUS – votre teint et le mien – comme l’échelle de mélanine ? Le carré bleu représente la vigilance et la persévérance ; et les rayures rouges représentent la bravoure. L’Amérique est toutes ces choses. Alors, et si ces éléments sur le drapeau restaient ? Et si le drapeau ressemblait à ça ?

Oui, ce dont l’Amérique a besoin, c’est d’un drapeau qui propage le dégoût de soi de la gauche du pays. L’idée des rayures blanches n’est pas que l’Amérique soit totalement pure dans chaque action entreprise en son nom, mais plutôt que l’idée derrière la nation est pure et bonne. Quant aux étoiles, leurs couleurs ne représentent pas la mélanine, alors pourquoi auraient-elles besoin de le faire maintenant ? Et étant donné qu’on ne peut jamais mettre tous les tons de peau sur le drapeau, cela ne conduirait-il pas à encore plus d’accusations d’exclusion et de racisme ?

Gray termine en comparant son idée à l’ajout des deux étoiles pour Hawaï et l’Alaska, mais ce n’était pas une refonte complète du drapeau. Tout son argument est torturé au point d’être méconnaissable.

Vous vous souvenez quand les conservateurs ont été moqués pour avoir suggéré que la gauche viendrait éventuellement après le drapeau américain ? Eh bien, attribuez cela à une autre prédiction qui se réalise. La gauche doit tout gâcher.