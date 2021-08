Le drapeau de l’Afghanistan sera aux Jeux paralympiques

in

. – Le drapeau de l’Afghanistan sera utilisé comme symbole de “solidarité et de paix” lors du coup d’envoi des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 au Japon mardi.

Les 16 Jeux Paralympiques d’été, retardés d’un an en raison de la pandémie, auront lieu au milieu de la pire épidémie de covid-19 au Japon, avec des spectateurs exclus de la plupart des événements et de Tokyo et des préfectures environnantes en état d’urgence en raison d’une augmentation soudaine des cas.

S’exprimant à la veille de la cérémonie d’ouverture de mardi au stade olympique de Tokyo, le président du Comité international paralympique (IPC), Andrew Parsons, a déclaré qu’il était déterminé à ce que les Jeux paralympiques se déroulent en toute sécurité.

« L’une des questions que l’on me pose souvent est : « Pouvons-nous avoir des jeux sûrs ? et la réponse est oui, nous ne serions pas ici si nous ne croyions pas que nous pouvons offrir des Jeux sûrs », a-t-il déclaré.

Parsons a confirmé que le drapeau afghan sera incorporé au défilé de la cérémonie d’ouverture malgré le fait que les athlètes afghans se soient retirés des Jeux en raison de l’annulation des vols en provenance du pays.

L’aéroport de Kaboul a été au centre de l’attention mondiale cette semaine après la prise de contrôle de la capitale par les talibans, avec des milliers de personnes essayant de fuir le nouveau régime.

“Nous inclurons le drapeau de l’Afghanistan dans la cérémonie en signe de solidarité et nous avons invité le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ici à agir en tant que porte-drapeau”, a déclaré Parsons aux journalistes.

“Il est important de souligner que c’est un message de solidarité et de paix que nous envoyons au monde”, a-t-il ajouté.

“Nous aimerions les avoir ici, malheureusement ce n’est pas possible, mais ils seront ici en esprit.”

La prise de contrôle des talibans en Afghanistan est considérée comme une menace pour les ambitions sportives du pays, et les athlètes féminines craignent d’être punies pour avoir tenté de concourir.

Dans une déclaration à CNN Sport la semaine dernière, l’IPC a déclaré qu’il « soutenait la pratique du sport en tant que droit humain fondamental ».

“Tout le monde devrait avoir la possibilité de pratiquer un sport et personne ne devrait être discriminé en raison de son handicap, de son sexe, de ses préférences sexuelles, de sa race ou de sa religion”, a-t-il ajouté.

Épidémie de covid-19

Plus tôt ce mois-ci, le Japon a fait ses adieux à des milliers d’athlètes après des Jeux olympiques largement considérés comme un succès malgré une litanie de scandales et le contexte d’augmentation des cas de coronavirus dans le pays.

Les hôtes sont maintenant prêts à accueillir des milliers d’athlètes supplémentaires au début des Jeux paralympiques, qui devraient durer jusqu’au 5 septembre.

Il y a eu une absence de spectateurs dans 97% des compétitions pendant les Jeux Olympiques, y compris sur tous les sites de Tokyo, avec des limitations de capacité dans plusieurs autres préfectures, et la semaine dernière, les organisateurs ont déclaré que les Jeux Paralympiques se tiendraient également à huis clos. portes au milieu de la pandémie.

Le Japon a signalé près de 435 000 cas de COVID-19 et 577 décès au cours des 28 derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Tokyo, l’épicentre de l’épidémie du pays, a confirmé 2 447 nouveaux cas lundi, 515 de moins que le même jour la semaine dernière. C’était la première fois en deux jours que le décompte quotidien de la capitale tombait en dessous du même jour la semaine précédente.

Le 17 août, le gouvernement japonais a prolongé l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions jusqu’au 12 septembre à mesure que le nombre de cas augmentait.

“La variante delta qui balaie le monde provoque des cas sans précédent dans notre pays”, a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga.

“Les cas graves augmentent rapidement et constituent un lourd fardeau pour le système médical, en particulier dans la région de la capitale.”

Cela signifie que les athlètes devront concourir sans famille ni amis dans le stade, ce avec quoi certains concurrents aux Jeux olympiques ont dit avoir eu des problèmes.

Néanmoins, la triathlète paralympique Melissa Stockwell, porte-drapeau de l’équipe américaine, a déclaré qu’elle était impatiente d’en tirer le meilleur parti.

“C’était assez difficile d’apprendre que la famille et les amis ne seraient pas autorisés à participer aux Jeux”, a déclaré Stockwell à CNN.

“J’ai eu ces images de courir à travers la ligne d’arrivée avec mon mari et mes enfants sur le banc en criant:” Vas-y, maman, vas-y! ” et cela n’arrivera pas et c’est très malheureux.

“Je pense qu’en ce qui concerne ma famille, ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont là dans mon esprit, et j’entendrai toujours ces cris” Vas-y, maman, vas-y ” dans mon esprit alors que je cours vers cet objectif. “

Débuts aux Jeux Paralympiques

Malgré la menace réelle posée par la pandémie, les organisateurs insistent sur le fait qu’ils peuvent organiser des Jeux paralympiques sûrs et réussis, soulignant le succès relatif des Jeux olympiques.

Les mêmes précautions strictes seront en vigueur avec les athlètes confinés dans de petites bulles sociales et contraints de tester de manière approfondie le COVID-19.

Mais les fans peuvent toujours être excités en regardant les athlètes concourir dans 22 sports différents, le badminton et le taekwondo faisant leurs débuts aux Jeux paralympiques.

Le Bhoutan, la Grenade, les Maldives, le Paraguay et Saint-Vincent-et-les Grenadines participeront pour la première fois aux Jeux Paralympiques, avec 162 délégations prêtes à concourir.

Il y a trois nations de plus qui s’affronteront à Tokyo qu’à Rio 2016, mais Londres 2012 détient toujours le record paralympique, avec 164 délégations.

“C’est toujours spécial de voir un CNP (Comité national paralympique) faire sa première apparition aux Jeux paralympiques”, a déclaré Parsons.

“Avec tous les défis créés par la pandémie, voir ces PNJ dans le cadre de la cérémonie d’ouverture le 24 août sera un moment très spécial et émouvant pour toutes les personnes impliquées.”

Équipe de réfugiés

Parmi les fédérations en compétition figurera l’équipe paralympique des réfugiés, composée de six athlètes, une femme et cinq hommes.

L’IPC affirme que le groupe “représente plus de 82 millions de personnes dans le monde qui ont été forcées de fuir la guerre, les persécutions et les violations des droits humains, dont 12 millions vivent avec un handicap”.

La star du football du Bayern Munich, Alphonso Davies, a écrit une lettre ouverte à l’équipe des réfugiés avant la compétition, affirmant que les personnes impliquées étaient une inspiration.

“Tout le monde ne comprend pas le voyage qu’ils ont fait”, a écrit Davies, qui était un réfugié avant que sa famille ne déménage au Canada. “Mais je le fais, et c’est une partie importante de ce qui a fait de moi ce que je suis.

“J’ai lu vos histoires et j’ai appris les parcours que tout le monde a traversés. Vous êtes actuellement l’équipe sportive la plus courageuse du monde.

« L’une des choses que je sais du sport, c’est son pouvoir de changer des vies. Tout le monde est désormais un modèle avec le pouvoir d’inspirer les autres. Ne vous y trompez pas, ce que vous vous apprêtez à faire à Tokyo va changer la vie des femmes.

“Il y aura des jeunes qui se consacreront au sport grâce à vous.”