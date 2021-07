Le drapeau Minecraft YouTuber Dream SMP repéré lors d’un rassemblement anti-vaccins

Photo : Peter Summers / Stringer (.)

Aujourd’hui à Londres, un grand rassemblement a eu lieu dans le cadre d’une série de rassemblements mondiaux contre les masques, les passeports vaccinaux et les blocages. Et pour une raison quelconque, une personne lors de l’événement de samedi a été aperçue en train d’agiter un drapeau connecté à un serveur de jeu de rôle Minecraft populaire.

L’apparition du drapeau, qui a été brandi fièrement dans une vidéo virale, a ensuite fait germer un sujet tendance sur Twitter autour de “L’manburg”. Chose amusante : L’manburg est une fausse nation dans le jeu qui a commencé sur le populaire serveur Dream SMP Minecraft. Oups !

Dream est un speedrunner Minecraft très populaire qui compte plus de 24 millions d’abonnés sur la plate-forme. Ce n’est pas seulement qu’il est un grand YouTuber qui est maintenant à peu près le visage des jeux vidéo sur la plate-forme. Une partie de ce qui le rend si remarquable est que sa base d’abonnés a explosé de façon exponentielle au cours d’environ un an. Connu pour ses vidéos “Minecraft Manhunt” qui recueillent des dizaines de millions de vues, il est souvent aperçu en train d’essayer de battre le jeu le plus rapidement possible tandis que d’autres joueurs tentent de le tuer.

Dream, avec d’autres créateurs de contenu et streamers populaires de Minecraft, fait partie d’un grand serveur de jeu de rôle nommé Dream SMP. Il possède le serveur et aide à le maintenir, aidant les fans à travers divers scénarios créés par les utilisateurs. Ce serveur est rempli de nombreux personnages, alliances et factions qui composent ce qui est fondamentalement une société fictive. L’une de ces factions s’appelle L’manburg. Voici comment le wiki Dream SMP le décrit :

L’Manburg, était un État-nation indépendant dans le Dream SMP. Il a déclaré son indépendance du Greater Dream SMP le 29 juillet 2020 et a obtenu son indépendance après la guerre Dream Team SMP contre L’Manberg le 2 août 2020. Il a été réformé sous le nom de Manberg le 22 septembre 2020, mais a été restauré le 16 novembre 2020. Il a été détruit et définitivement dissous le 6 janvier 2021.

G/O Media peut toucher une commission

Selon le wiki, c’était l’une des rares factions/nations sur le serveur à avoir son propre drapeau et hymne national. Bien qu’il n’existe plus, les fans s’en soucient toujours suffisamment pour l’avoir rendu physiquement réel. Cela nous amène à la personne vue agiter un drapeau pour ce faux pays lors d’un rassemblement qui, ironiquement, est axé sur la fausse et la fausse désinformation sur les vaccins.

Comment quelque chose comme ça se passe-t-il ? Il est possible que la personne vue avec le drapeau de L’manburg lors du rassemblement soit un troll, là simplement pour faire une blague ou faire paraître les gens du rassemblement stupides. Mais il est aussi possible que ce soit un accident.

Une recherche rapide sur Internet pour “Freedom Flag” amène en effet le drapeau de L’manbourg tout en haut de la page de résultats. Le résultat représente une page Amazon pour le drapeau à vendre. Cette liste ne mentionne nulle part Minecraft ou les jeux vidéo dans la section supérieure. Il ne coûte également que 9 $, avec la livraison Prime gratuite. Quelle affaire!

Capture d’écran : Amazon/Kotaku

C’était la théorie lancée sur Twitter par l’ancien (😢) journaliste de Kotaku Nathan Grayson.

Il existe un véritable drapeau de la liberté qui ne concerne pas un jeu vidéo. Il a été créé par un homme en Virginie en 2001, après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ce drapeau de la liberté est censé être un symbole qui honore et se souvient des nombreuses victimes de cette tragique attaque terroriste. Il est possible que la personne qui agite ce drapeau Minecraft ait eu l’intention d’acheter ce drapeau plus sombre et symbolique.

Tous ces détails, ainsi que le fait que le drapeau était agité avec un drapeau Trump, ont fait qu’il est rapidement devenu viral. Alors que des drapeaux ou des emblèmes de jeux vidéo sont régulièrement repérés lors de manifestations telles que des manifestations, il existe généralement un lien clair entre les deux. Peut-être, par exemple, que le jeu vidéo représente une valeur similaire à l’événement. Mais dans ce cas, il n’y a que des théories.

Certains notent que la personne tenant le drapeau semblait être une personne plus âgée, ce qui peut facilement alimenter le récit selon lequel tout était un accident. Mais l’âge ne vous empêche pas de jouer à Minecraft, bien sûr. Nous sommes en 2021. Tout est vraiment possible.

Kotaku a contacté YouTuber Wilbur Soot, le créateur du drapeau de L’manburg et un nerd d’histoire générale. À un moment donné, il a écrit une explication étonnamment détaillée derrière la conception et la signification du drapeau de L’manbourg sur Reddit en décembre 2020.

Quant à Dream, il s’est tristement retrouvé dans l’eau chaude en juin après qu’un groupe de modérateurs et de personnalités du speedrun se soit réuni pour publier un long article, complet avec des chiffres et des mathématiques complexes, expliquant pourquoi il était probable que Dream ait triché pour gagner du Minecraft. enregistrements. Alors qu’il l’a d’abord nié – et a même engagé un mathématicien pour réfuter les allégations – il a ensuite admis la vérité. Malgré cette controverse, cependant, ses vidéos et sa chaîne sont toujours extrêmement populaires.

.