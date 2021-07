Le drapeau rouge pour l’accident de Verstappen « a sauvé Hamilton de la retraite » · .

Le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton, aurait dû abandonner si la course n’avait pas été signalée par un drapeau rouge suite à sa collision avec Max Verstappen, selon son équipe.

Hamilton et Verstappen sont entrés en contact au virage Copse dans le premier tour de la course d’hier. Alors que Verstappen a subi une énorme chute, Hamilton a pu continuer.

Cependant, le chef de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a révélé que Hamilton avait subi des dommages à sa voiture qu’ils n’auraient pas pu réparer à temps si la course n’avait pas été suspendue.

“Nous avions raté la jante où nous avions eu le contact à l’avant gauche”, a déclaré Shovlin. « Donc ça aurait été un DNF [did not finish] s’il n’avait pas été signalé par un drapeau rouge.

L’équipe a pu réparer les dégâts pendant l’arrêt. Shovlin a déclaré qu’il y avait “en fait remarquablement peu” d’autres choses à corriger.

“Il y avait un capteur de température des pneus qui s’était desserré, donc il bougeait”, a-t-il déclaré. “Mais étonnamment, c’est la partie la moins importante de l’aileron avant et c’est la seule qui s’est cassée.”

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que la course avait été signalée par un drapeau rouge principalement pour donner aux travailleurs au bord de la piste le temps de réparer la barrière heurtée par Verstappen. Cependant, il y avait aussi des doutes sur les dommages que l’impact aurait pu causer au groupe motopropulseur de Verstappen.

Bien que le voyant du système de récupération d’énergie de sa voiture affichait un signal vert « tout-clair », la perte de données de la voiture a inquiété le contrôle de course.

« Avec la voiture de Max ayant perdu la télémétrie en raison de la taille de [the crash], ni lui ni l’équipe n’ont pu confirmer le statut ERS », a expliqué Masi. “Donc, même si le feu était vert, nous avons adopté une approche très prudente et envoyé deux membres de l’équipe, ce qui est conforme aux protocoles selon lesquels nous devons vérifier la voiture pour nous assurer qu’elle était en sécurité avant que la voiture ne soit récupérée.

« Et ensuite, il y a eu la réparation évidente des barrières qui devait arriver aux barrières. Pour le bien de tous, comme on l’a vu avec la réfection des barrières, [we’ve] a la possibilité de suspendre la course et c’est l’outil parfait à utiliser dans ces circonstances.

