Le DRDO teste en vol un missile guidé antichar portable

L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a effectué mardi avec succès des essais en vol du missile guidé antichar portable (MPATGM).

Le ministère de la Défense a déclaré que le missile antichar avait été testé en vol dans sa « configuration livrable » finale.

Le MPATGM développé localement est un missile de faible poids, « tirer et oublier ».

« L’Organisation de recherche et de développement pour la défense a testé avec succès en vol la configuration finale livrable du missile guidé antichar portable (MPATGM) le 11 janvier », a déclaré le ministère.

« Le missile a touché la cible désignée et l’a détruite. L’événement d’impact final a été capturé par une caméra et le test a validé la portée minimale avec succès », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le tir d’essai a été effectué pour prouver la « performance constante » pour la portée minimale. Le missile a une portée de 2,5 km.

« Tous les objectifs de la mission ont été atteints. Le missile est doté d’un autodirecteur d’imagerie infrarouge miniaturisé et d’une avionique avancée pour le contrôle et le guidage à bord. Les performances du missile ont été prouvées pour la portée maximale lors d’essais précédents », a déclaré le ministère.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a félicité le DRDO pour les performances constantes du missile antichar et a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante vers « Atmanirbhar Bharat » (Inde autonome) dans le développement de systèmes de défense avancés basés sur la technologie.

Le président du DRDO, G Satheesh Reddy, a félicité toutes les personnes impliquées dans le projet pour les « excellentes performances » du missile, a déclaré le ministère.

