Le « dress code » d’une boîte de nuit madrilène qui fait chier la moitié de l’Espagne

Que de nombreux établissements hôteliers privés, principalement des clubs et des discothèques, ont un code vestimentaire qui oblige sa clientèle à s’habiller d’une certaine manière ce n’est pas nouveau. Cependant, lorsque les propriétaires d’entreprise se lancent même dans le type de coiffure approprié ou non pour franchir le seuil de leur porte, cela peut être le signal définitif de revenir dans les bars d’une vie avec le look qui nous donne la victoire et passer la posture une fois pour toutes.

C’est ce qu’aura pensé la twitteuse qui joue dans cette histoire après les gentils messages qu’elle a échangés sur WhatsApp avec les responsables de l’endroit où elle allait se rendre avec ses amis à Madrid. Son interlocuteur l’a prévenu qu’ils ne devaient pas aller « coiffures sans mohawks, sans dégradés marqués » et portant « une large chemise ou un t-shirt chic, pas de sac banane, de survêtement et tout ça », résumant que « en général, aussi chic que possible ».

Sofia répond ensuite aux relations publiques de la boîte de nuit, dans la conversation qu’elle a publiée sur Twitter, à sa question sur « comment allez-vous dans l’environnement », soulignant qu’une des filles du groupe a une partie de la tête rasée . La réponse du responsable a indigné Twitter, puisqu’il demande même une photo pour le juger car « c’est moche, vraiment »:

malheureux les conditions qu’ils vous mettent aujourd’hui pour entrer dans les boîtes de nuit à Madrid pic.twitter.com/b29ttRW261 – sofi (@sofiarollon) 3 novembre 2021

Les captures d’écran de la conversation par WhatsApp que Sofia a partagées n’ont pas mis longtemps à devenir virales et sont en passe de monopoliser 15 000 réactions sur le réseau social, la grande majorité critiquant le code vestimentaire strict qui leur a été imposé :

S’il s’agit d’un club à Madrid, il est à déclarer :

« Il n’est pas permis de restreindre la

accès aux établissements publics pour des motifs de race, de sexe, de religion et

idéologie, mais pas pour des raisons esthétiques, de mode ou autres

(porter des vêtements de sport, etc.) « – Sotta (@ socratt3s) 5 novembre 2021

et à l’entrée il faut chanter une partie du tabouret de mémoire mais à l’extérieur – dominguezz 🤍 (@domiingueezzz) 5 novembre 2021

Mes collègues et moi sommes maintenant prêts à partir. pic.twitter.com/86Y00tGW4X – the_rakka (@the_rakka) 5 novembre 2021

@lusjima C’est pourquoi nous préférons nos bars à l’ancienne décadents – Univers Parallèle (@Univparalel) 5 novembre 2021

Alors ou chez moi pic.twitter.com/uczxvud6Pc – Borja Campos (@borjaccampos) 5 novembre 2021

Bien sûr, cette boîte de nuit ne semble pas être le bon endroit pour terminer un de ces jours où l’on s’embrouille et finit par descendre avec ses vêtements à la maison.

