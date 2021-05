Le drifter émirati Mohammed Al Mansoori se qualifie pour le championnat du monde 2021 de Red Bull Car Park Drift

Le drifter émirati Mohammed Al Mansoori s’est qualifié pour le championnat du monde 2021 de Red Bull Car Park Drift. Le ressortissant de 30 ans a assuré sa place dans la grande finale du tournoi après avoir remporté la victoire lors des éliminatoires des Émirats arabes unis qui se sont déroulés le vendredi 2 avril au Souk Al Marfa, aux îles Deira, à Dubaï.

Dans sa Nissan Silvia, Al Mansoori a battu 35 autres participants pour se rendre dans la manche finale; sa prochaine mission est d’affronter les autres finalistes nationaux du monde entier au championnat du monde Red Bull Car Park Drift 2021, qui se tiendra au Caire, en Égypte, plus tard cette année.

Le Libanais Amir Mohammad Shehab, 24 ans, a raté de peu la première place. En troisième position, le vainqueur des Émirats arabes unis en 2019, le drifter égyptien Ahmed Sameer Al Adl, 34 ans.

Al Mansoori rejoindra le tenant du titre des EAU l’an dernier, Mohammad Shaker au Caire. Shaker, de Jordanie, s’est qualifié pour le championnat du monde lors des éliminatoires 2020 des Émirats arabes unis du Red Bull Car Park Drift à Dubai Festival City en novembre.

PANNEAU 2021

Quatre grands noms du monde du sport automobile – le roi jordanien de la dérive Ahmad Daham; Le champion émirati de motocross Mohammed Al Balooshi; Le Libanais Yousif Basil et le Yéménite Wadhah Abdullah Ali – ont repris leurs fonctions de juge cette année.

La légende de la dérive libanaise et l’athlète Red Bull, Abdo Feghali, en tant que directeur de l’événement, sont également de retour.

Pour chaque tour, les drifters devaient se frayer un chemin de manière experte sur un parcours difficile à Souk Al Marfa – en évitant les obstacles en cours de route. Chaque concurrent a été jugé selon un ensemble de neuf critères pour un total de 400 points.

En termes de score, un maximum de 120 points est alloué aux compétences de dérive, tandis que les défis de flipper et de pendule représentent jusqu’à 60 et 50 points, respectivement. Pendant ce temps, la conception d’une voiture représente 40 points, tandis que la fumée des pneus, le bruit de la voiture, la porte et les tâches en spirale contribuent chacun à un maximum de 20 points. La “ boîte ” finale – une enceinte étanche dans laquelle les dériveurs doivent faire un “ beignet ” – vaut 50 points.

Les dériveurs perdent des points s’ils heurtent des obstacles, dérivent dans le mauvais sens ou font tourner leur voiture. Trois pénalités en un tour, et sa disqualification!

LA SÉCURITÉ D’ABORD

Alors que les Émirats arabes unis organisent lentement et en toute sécurité davantage d’événements dans le pays, le Red Bull Car Park Drift 2021 s’est déroulé conformément aux directives du gouvernement. Toutes les précautions nécessaires ont été prises et les équipages et chauffeurs impliqués ont tous suivi des directives strictes afin de participer à cette occasion unique.

RED BULL CAR PARK DRIFT 2021: QUALIFICATIONS DES EAU

Participants (sans ordre particulier):

Ahmed Sameer – Egypte (Nissan Silvia) Ayman Bou Fakhereldin – Liban (BMW E30) Amir Mohamed Shehab – Liban (Nissan 350Z) Kais Al Rifai – Liban (Camaro SS) Alaa Tarawneh – Jordanie (Toyota 86) Hussain Messelmani – Liban (BMW E46 ) Hamza Khalid Al Ghazzawy – Jordanie (BMW E36) Ansari Muhammed Nasser – Inde (Nissan Silvia S15) Mouneer Hattar – Jordanie (BMW E46) Abdulla Al Shehhi – EAU (Nissan Silvia) Jassim Al Naqbi – EAU (Nissan Silvia) Mohammed Al Mansoori – EAU (Nissan Silvia) Yousef Al Herais – EAU (BMW E30) Abdulla Jaafari – Jordanie (BMW) Walid Abla – Liban (Nissan 350Z) Fahad Abdulatif – Inde (Toyota Mark) Michael Hazeen – Jordanie (BMW E30) Samer Sabeh – Liban (BMW) Faisal Alzaabi – EAU (Nissan Silvia) Ziad Khodr – Liban (Nissan 350Z) Mahmoud Elfar – Jordanie (Nissan 350Z) Raed Alherbawi – Jordanie (Nissan Silvia) Ihab Abou Falah – Liban (Nissan Silvia) Yazen Al Zubaidi – Irak ( BMW) Noor Daoud – Palestine (Nissan 350Z) Lucas Garrot – France (Mustang) Jordan Vivien Garrot – Franc e (Camaro SS) Viven – France (Nissan R33) Ihab Kadi – Liban (Nissan 350Z) Ahmed Al Hussainy – Egypte (Nissan 350Z) Xavier – France (Nissan 350Z) Yousef Al Shamsi – EAU (Nissan Silvia S13) Wassim Al Namel – Liban (BMW E36 M3) Fadi Zayed Al Mansoori – Jordanie (Nissan Silvia S15) Charl – France (Nissan 350Z)

Visitez redbullcarparkdrift.com pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, fonctionnalités et interviews de la compétition. * En raison de la pandémie et des mesures de verrouillage dans la plupart des pays, la série 2020 Red Bull Car Park Drift a repris les événements à partir d’août 2020 et prolongera la série jusqu’en octobre 2021. Les dates des événements dans chaque pays sont mises à jour une fois approuvées par les autorités locales.

En savoir plus sur l’application Sport360