Le DRM PC de Crash 4 a été cassé assez rapidement

La protection de gestion des droits numériques (DRM) pour Crash Bandicoot 4: It’s About Time n’a pas duré longtemps du tout.

Le titre a fait ses débuts sur PC la semaine dernière sur la plate-forme Battle.net de Blizzard, mais comme rapporté par Ars Technica, la technologie anti-sabotage a été contrecarrée assez rapidement par le groupe de craquage Empress. Apparemment, Crash 4 était protégé par « Battle.net + en ligne uniquement », ce qui signifie qu’il ne semble pas utiliser de technologie supplémentaire comme l’anti-sabotage Denuvo.

Empress n’a pas précisé ce que fait réellement le crack, mis à part le remplacement d’un fichier dans l’installation du jeu. Crash 4 est sorti le 26 mars et a été craqué le lendemain.

La vitesse à laquelle Crash 4 a été craqué est probablement due au fait que les joueurs n’étaient pas satisfaits de ne pas pouvoir jouer au jeu hors ligne. Tout comme la Blizzard Arcade Collection, essayer d’utiliser le titre sans connexion Internet vous donne le code d’erreur BLZ51900002, ce qui signifie que le jeu n’a pas pu se connecter à un serveur de connexion.

Il n’y a pas de contenu en ligne ici, donc en dehors de la protection du jeu contre les pirates, il y a peu de raisons pour que les utilisateurs soient connectés à Internet.

