Le droit à la réparation pourrait être exigé dans tout le pays grâce à un arrêté présidentiel

Le président Biden prépare un décret qui obligerait la FTC à créer des règles sur le droit de réparation. Il vous permettrait de réparer votre téléphone ou votre PC vous-même, ou dans un atelier de réparation indépendant. La commande pourrait être émise en quelques jours.

Si vous rêviez d’un jour où vous pourriez réparer vos propres appareils (ou les apporter dans des magasins indépendants) sans tracas de garantie, vous pourriez bientôt réaliser votre souhait. Bloomberg a appris que le président Biden publierait bientôt un décret demandant à la Federal Trade Commission de créer des règles de droit de réparation qui s’appliqueraient à l’échelle nationale.

L’ordonnance sur le droit à la réparation laisserait la FTC définir les règles particulières, mais Biden concentrerait son attention sur les fabricants de téléphones, les équipements agricoles et les sous-traitants de la défense, selon les sources de Bloomberg. La Maison Blanche n’a pas confirmé les détails de l’ordre, mais le conseiller économique Brian Deese a déclaré que la décision de l’exécutif conduirait à une « plus grande concurrence », des prix plus bas et des salaires plus élevés.

Toute commande FTC prendrait un certain temps à mettre en œuvre. Si les règles nationales sur le droit à la réparation sont adoptées, les entreprises pourraient ne pas être autorisées à annuler votre garantie ou à vous punir d’une autre manière pour une maintenance non officielle. Les règles pourraient également empêcher les entreprises de limiter l’accès aux outils de réparation nécessaires. Cependant, les mesures ne facilitent peut-être pas les réparations – vous devrez peut-être toujours faire face à de la colle et des batteries scellées.

L’ordre viendrait après que de nombreux gouvernements aient essayé de mettre en œuvre (et parfois réussi avec) leurs propres mesures de droit à la réparation. Alors que les législatures des États ont largement échoué à mettre en œuvre les droits de réparation dans la loi (parfois à cause du lobbying), la Commission européenne envisage d’instituer des règles qui imposeraient des options de réparation plus larges pour les téléphones, les PC et les tablettes. Un projet de loi à l’échelle des États-Unis remplacerait effectivement les États et reproduirait au moins une partie de cette approche de l’UE.

Attendez-vous à une forte résistance des entreprises technologiques. Apple, Google, Microsoft et d’autres se sont battus avec acharnement contre les factures du droit de réparation. Les entreprises soutiennent que ces mesures faciliteraient l’arnaque de la propriété intellectuelle, augmenteraient les risques de sécurité et même porteraient préjudice aux utilisateurs par le biais de tentatives de réparation bâclées. Non pas que ces arguments auraient beaucoup d’impact à la FTC. Il est susceptible d’aller de l’avant indépendamment de ce que veulent les entreprises, ce qui en fait une question de temps avant que vous n’ayez plus de choix de réparation.