Le droit à la réparation se rapproche aux États-Unis, mais les critiques disent que cela nuira aux consommateurs

Aucun pays n’a été en mesure de concevoir et de mettre en œuvre avec succès une législation sur le droit à la réparation, déclare le PDG et co-fondateur d’iFixit. Cependant, dit-il, après un décret présidentiel et une pression intense de la part des défenseurs des consommateurs, les États-Unis sont en position de force pour cimenter une législation sur le droit à la réparation dans un proche avenir.

La semaine dernière, la Federal Trade Commission a publié une déclaration de politique s’engageant à donner la priorité aux actions agressives contre les fabricants qui imposent des restrictions de réparation injustes. L’annonce est intervenue quelques jours après que le président américain Joe Biden a signé un décret ordonnant à la FTC de le faire.

Dans une interview, Kyle Wiens a expliqué que le Congrès américain a adopté une loi sur le droit de réparation, mais cela ne concerne que l’industrie automobile.

“La seule raison pour laquelle votre mécanicien local existe et peut obtenir des informations de Ford sur la façon de réparer les voitures est en raison des règles existantes sur le droit de réparer”, a-t-il déclaré. “(D’autres) législations feraient une énorme différence (dans une variété d’industries) et c’est ce dont nous avons besoin pour uniformiser les règles du jeu.”

L’objectif maintenant, dit-il, est qu’une nouvelle législation s’étende aux fabricants de technologies faisant partie d’un large éventail d’industries, notamment les banques, les plateformes technologiques, les marchés du travail, les fournisseurs de services Internet et les compagnies aériennes. À ce jour, 27 États ont envisagé une forme de législation cette année, mais ce que ces États ont envisagé ne signifie pas qu’elle sera immédiatement approuvée et transformée en loi.

“C’est un combat qui se brise depuis longtemps”, a-t-il déclaré. « Les fabricants excluent de plus en plus les gens de leurs produits. Et je pense qu’il s’agit d’un mouvement crucial et où la technologie va dans le futur. Soit nous intervenons maintenant, nous disons que les choses doivent rester réparables, (ou) les fabricants peuvent utiliser de nouvelles techniques à à leur disposition pour mettre les gens à l’écart ou les enfermer dans leur écosystème de réparation. »

Le mouvement du droit à la réparation remonte aux années 90, mais en 2012, le Massachusetts a adopté une initiative de vote pour les voitures qui disait que si un consommateur voulait réparer sa propre voiture ou l’amener à un mécanicien, le constructeur ne pouvait pas vous arrêter. Le fabricant devait vous fournir les informations, les pièces et les outils dont vous aviez besoin pour réparer votre voiture.

Le projet de loi sur le droit de réparation qui s’étendrait à toutes les entreprises technologiques fait référence à la capacité de permettre aux consommateurs de réparer et de modifier leur propre technologie en recevant les moyens de le faire. Cela signifie que des entreprises comme Apple, Samsung, Microsoft ou d’autres grandes entreprises technologiques seraient tenues de rendre les manuels de réparation accessibles au public et, dans certains cas, de vendre du matériel pour réparer les produits. Une nouvelle loi vous permettrait alors de réparer facilement les meilleurs appareils Android.

La France a un droit à la réparation, mais ce n’est pas assez

Weins note que la valeur par défaut est désormais le chemin emprunté par Apple, qui consiste à « exclure totalement les gens », et d’autres fabricants copient cette méthode.

Le problème est qu’aucun pays n’a pour l’instant été en mesure d’adopter une législation adéquate sur le droit à la réparation, dit Weins, ajoutant que si la France a développé un type de norme pour aider les consommateurs, ce n’est pas assez bon.

Actuellement, la France est l’un des seuls pays qui exige que des entreprises comme Apple, Samsung, Microsoft et d’autres fabricants d’appareils soient plus transparentes et fournissent un meilleur support à long terme pour leurs produits.

La loi française sur la notation de la réparabilité exige que les entreprises s’auto-évaluent et déclarent un score, qui est contrôlé par le régulateur français. Le score est compilé par les entreprises à l’aide de « feuilles de calcul détaillées » et couvre cinq catégories qui valent chacune 20 % : la documentation, le démontage, la disponibilité des pièces de rechange, le prix des pièces de rechange et les actifs spécifiques au produit.

“Ce que fait la France est vraiment cool et ils ouvrent la voie”, a déclaré Wiens. “Il y a eu une étude commandée par Samsung qui a révélé que 80% des consommateurs étaient prêts à acheter un appareil qui avait un score plus élevé. Donc, cela fait définitivement bouger l’aiguille.”

Carl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, un groupe industriel dont les fondateurs incluent Google, Facebook et Amazon, a convenu avec Wiens dans une interview qu’aucun pays n’a correctement défini le droit à la réparation.

“Je pense que la raison pour laquelle vous n’avez pas vu d’autres pays le réclamer est que ce n’est pas un gros problème pour eux et/ou qu’ils reconnaissent le préjudice potentiel pour les consommateurs”, a-t-il déclaré.

Les législateurs doivent comprendre comment le droit à réparation pourrait nuire aux consommateurs

Szabo, qui travaillait pour l’ancien commissaire de la FTC, dirigé par les républicains, Orson Swindle, a expliqué que si l’initiative sur le droit à la réparation et la législation potentielle qui s’étendrait à d’autres appareils sont importantes, les législateurs doivent comprendre le mal que les consommateurs pourraient se faire. s’ils essaient de réparer leur téléphone ou qu’un revendeur non agréé le fasse.

« Disons que l’écran du téléphone Samsung de mon père se brise et que je vais au centre commercial et que je paie quelqu’un pour réparer l’écran. Quelques semaines plus tard, le téléphone commence à se détériorer. Vous blâmez le magasin de réparation ? Vous pourriez dire que vous allez n’achetez jamais un appareil Samsung et cela n’aurait pu être la faute de Samsung et aurait pu être le magasin de réparation.

“(Mais) s’il s’avère que c’est un échec du fabricant, le fabricant aura une assez bonne défense en disant que vous ne pouvez pas prouver que c’était de ma faute parce qu’ils sont allés voir quelqu’un d’autre et l’ont fait”, a-t-il déclaré.

Les critiques du droit à la réparation disent que les entreprises vont simplement refuser davantage de demandes de garantie parce qu’elles ne peuvent pas prouver que le produit n’a pas été touché.

Il a noté que l’accès obligatoire à la chaîne d’approvisionnement n’est pas la même discussion et que si une législation sur le droit à la réparation est proposée, la discussion sur la non-réparation de quelque chose doit être incluse.

Tim Bajarin, président de Creative Strategies, ajoute à cette discussion dans un article de Forbes, notant qu’il n’est pas opposé à la FTC “facilitant la réparation des smartphones ou d’autres appareils technologiques complexes”.

“Je ne suis pas sûr qu’il soit sage de l’étendre aux utilisateurs eux-mêmes. Sans règles claires qui définissent les responsabilités auxquelles un bricoleur doit adhérer, cela peut entraîner des complications pour les entreprises qui fabriquent les produits et ceux qui essayez de réparer leur appareil eux-mêmes.”

Il écrit que si quelqu’un essaie de réparer son propre téléphone et que cela ne se passe pas bien, la FTC doit « énoncer en détail » les réponses à des questions spécifiques : qui prend la responsabilité de réparer l’appareil ? Que faire s’il est endommagé lors de la tentative de réparation ? De quelle responsabilité le fabricant de l’appareil doit-il être accusé, le cas échéant ? La décision de la politique de la FTC prévaudra-t-elle sur les politiques de garantie qu’une entreprise peut avoir en place ?

Comment les fabricants peuvent-ils compenser une perte lorsque des revendeurs non autorisés réparent les produits ?

Un autre argument que beaucoup de ceux qui ne sont pas d’accord avec la législation sur le droit de réparation sont que les fabricants subissent une perte en ne demandant pas aux consommateurs de s’adresser directement à eux pour réparer leurs produits, mais Wiens a déclaré que dans cette circonstance, les entreprises devraient vendre leur propriété intellectuelle.

“Gagnez de l’argent en vendant des pièces. Vendez les outils et récoltez les bénéfices d’une plus grande bonne volonté des clients”, a-t-il déclaré. “(Par exemple), Samsung devrait fabriquer des pièces et ils doivent les rendre disponibles à des prix très raisonnables. Cela fait partie du problème, certains ateliers de réparation peuvent obtenir des pièces de Samsung, mais les prix sont si élevés que les réparations sont astronomique.”

Et tandis que Samsung rend difficile la réparation de certains de ces produits, Wiens a noté que les Galaxy Buds de la société sont un parfait exemple de solution simple.

“Les Galaxy Buds de Samsung ont une batterie amovible et (c’est) très simple et facile à remplacer la batterie et nous en sommes ravis”, a-t-il déclaré. “C’est un super design et il obtient de bonnes critiques et les gens l’aiment. C’est confortable et c’est réparable. Les AirPod obtiennent un zéro sur 10, tandis que les Buds obtiennent un huit sur 10.”

Et tandis que Szabo pense que le mouvement du droit à la réparation est important, obliger les entreprises à libérer la propriété intellectuelle ne “correspond pas à la réalité de la situation”.

“(iFixit) est un site Web fantastique. Je peux y aller dès maintenant et découvrir exactement comment réparer mon appareil Samsung. L’ensemble du site Web consiste à dire aux personnes qui n’ont pas accès à ces manuels comment réparer leurs appareils. ” il a dit. “Donc, l’argument selon lequel il y a ce manque d’informations, je ne pense pas qu’il corresponde à la réalité, en particulier pour les appareils destinés aux consommateurs à cause de sites Web comme iFixit à cause des vidéos YouTube, à cause de Reddit.”

Une législation sur le droit de réparation doit exister pour uniformiser les règles du jeu

Malgré les réserves de Szabo à rendre la propriété intellectuelle publique, Wiens pense toujours que pour qu’il y ait des règles du jeu équitables et que tous les magasins puissent fonctionner équitablement si l’information est rendue publique.

“La situation que nous avons en ce moment est celle où il y a des emplois autorisés et tout le monde est laissé dans l’ignorance. Le fait est qu’une loi dirait, non, vous devez le rendre disponible et que tout le monde y a accès”, a-t-il déclaré. “Le but de la loi est d’avoir des règles du jeu équitables. Que tout le monde y ait accès, qu’il soit certifié ou non.”

Szabo n’est pas d’accord et a indiqué que ces ateliers non autorisés essaient « d’obtenir tous les avantages d’être un atelier de réparation agréé sans aucun investissement en main-d’œuvre ou en capital ».

En janvier, le Massachusetts a mis à jour sa législation existante sur le droit à la réparation automobile. Alors que la FTC et la Maison Blanche sont déterminées à s’attaquer à la législation sur le droit à la réparation, elle est également rédigée au niveau de l’État. Rien ne peut avancer tant qu’au moins un État n’a pas adopté une loi qui étend la législation sur le droit de réparation à tous les types de technologie, ou si la FTC s’y attaque en premier.