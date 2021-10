Le droit de manifester est-il absolu ? Cour suprême à examiner

in

La Cour suprême a publié aujourd’hui des avis à 43 organisations d’agriculteurs après qu’un PIL a été déposé contre le blocus des routes entre Delhi et Noida en raison des protestations des agriculteurs. L’avis a été émis pour les rendre parties à l’affaire. Le demandeur a allégué que les protestations des agriculteurs ont entraîné une augmentation des heures de circulation.

Dans une affaire connexe, le tribunal a également accepté d’examiner si le droit de manifester est absolu. Réagissant à une pétition d’un groupe d’agriculteurs demandant l’autorisation d’organiser une manifestation à Jantar Mantar dans la capitale nationale, la plus haute juridiction a demandé pourquoi les agriculteurs protestent-ils même après avoir contesté la loi devant les tribunaux ? Le tribunal a également déclaré qu’il examinerait si les agriculteurs avaient le droit de protester lorsque l’affaire est en instance. Le plaidoyer a été déposé par un groupe d’agriculteurs basé au Rajasthan nommé Kisan Mahapanchayat. Le groupe avait demandé au tribunal l’autorisation d’organiser un « Satyagraha » avec 200 agriculteurs à Jantar Mantar à Delhi.

La prochaine audience aura lieu le 21 octobre. Le Centre a affirmé aujourd’hui qu’il ne devrait plus y avoir de protestations pour éviter des incidents malheureux comme celui qui s’est produit à Lakhimpur Kheri hier. “Personne n’assume la responsabilité lorsque de tels incidents malheureux ont lieu”, a déclaré la Cour suprême en faisant référence à l’incident de Lakhimpur Kheri.

Réagissant au plaidoyer demandant l’autorisation de manifester, la plus haute juridiction a demandé lorsque la loi a déjà été contestée devant le tribunal, alors le groupe ne peut pas être autorisé à protester. « Vous ne pouvez pas venir au tribunal et ensuite manifester à l’extérieur ? Si l’affaire est déjà en instance, les protestations ne peuvent pas être autorisées », a déclaré le tribunal.

Les juges AM Khanwilkar et CT Ravikumar ont demandé au pétitionnaire la raison de leur protestation alors que le gouvernement a déjà déclaré qu’il n’appliquait pas encore les lois et qu’il y avait une suspension (lois agricoles).

