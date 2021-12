Le drone à pattes pour atterrir dans les arbres comme s’il s’agissait d’un oiseau | La technologie

L’univers des drones a passé des années à se demander comment atterrir de manière optimale, quelle que soit la surface. Aujourd’hui, une université américaine a réuni deux concepts que nous n’avions pas vus jusqu’à présent : drone et oiseau.

Des ingénieurs de l’Université de Stanford ont travaillé sur un robot qui est en partie un drone volant quadricoptère et en partie un faucon pèlerin.

La moitié supérieure du robot ressemble à un quadricoptère commun conçu pour voler dans les airs. La moitié inférieure du drone a une paire de pattes griffues, très différent de tout ce que nous avons vu dans le passé.

L’objectif de la création du robot était de permettre au drone de se percher sur des bras, des branches et d’autres objets arrondis, comme les oiseaux le font efficacement.

La possibilité que un drone vole et atterrit dans un arbre est une amélioration significative par rapport aux drones actuels, qui ont généralement besoin d’un terrain plat pour décoller et atterrir (bien que cela ne fonctionne pas pour le transport de personnes).

Les oiseaux rendent le vol et l’atterrissage faciles, mais se percher sur une branche est particulièrement difficile à transformer en un robot capable de voler. Le défi est qu’il n’y a pas deux branches identiques.

Les branches diffèrent par la taille, la forme et la texture. Certaines branches sont recouvertes de petits bâtons qui poussent sur leur surface et leurs feuilles, tandis que d’autres peuvent être recouvertes de mousse. C’est pourquoi concevoir un robot qui fait la même chose qu’un oiseau n’est pas du tout facile.

Le système créé par les ingénieurs de Stanford est appelé Stereotypical Nature Inspired Aerial Grabber, en abrégé SNAG. Les pattes en forme d’oiseau permettent au robot volant de se déplacer dans le ciel comme un drone typique, mais lui donnent la capacité de transporter des objets et de se percher. sur diverses surfaces comme un oiseau.

Dans vos recherches, les ingénieurs ont observé de petits oiseaux qui volaient dans les deux sens entre des perchoirs spéciaux de différents matériaux et tailles.

Les cintres étaient faits de bois, de mousse, de papier de verre et de téflon. Tous avaient des capteurs intégrés qui ont permis à l’équipe d’enregistrer la force de préhension physique lorsque les perroquets ont atterri et décollé du matériau.

Les scientifiques ont appris quelque chose de surprenant de leurs recherches, en découvrant que l’oiseau effectuait les mêmes manœuvres quelle que soit la composition du perchoir.

Pour cette raison, lors de la conception du robot, les ingénieurs ont suivi l’approche des oiseaux, faisant en sorte que le robot volant approche toutes les branches de la même manière.

Bien sûr, pour garder le drone à l’atterrissage, l’équipe a décidé de la structure des pattes du faucon pèlerin, ils sont grands et puissants.

Honnêtement, le drone n’est pas du tout esthétique ou joli, mais c’est une approche d’un robot volant beaucoup plus pratique. Aurons-nous des drones comme animaux de compagnie à l’avenir ?