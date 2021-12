Le drone Airpeak S1 de Sony est désormais disponible à la commande avant la date d’expédition du 24 décembre

Le drone Airpeak S1 de 9 000 $ de Sony est désormais disponible à la commande, a annoncé mercredi la société. Il devrait être expédié à partir du 24 décembre.

L’Airpeak S1, qui a été présenté pour la première fois en janvier au CES 2021, s’adresse aux professionnels de la vidéo et est conçu pour être utilisé avec les caméras sans miroir de Sony. Selon la page produit du drone, il a un temps de vol de 22 minutes sans charge utile et jusqu’à 12 minutes avec une « charge utile lourde », comme une caméra Sony A7S Mark III. Sony dit que l’Airpeak est stable dans des vents allant jusqu’à 44,7 mph, ce qui pourrait être utile pour capturer des images dans des conditions venteuses.

Le prix de 9 000 $ est livré avec deux paires d’hélices, une télécommande, deux batteries et un chargeur de batterie. Cependant, il n’inclut pas de caméra ou de cardan, ce qui signifie que vous devrez apporter une partie de votre propre équipement si vous décidez d’en commander un. Il existe un cardan tiers de Gremsy conçu pour l’Airpeak S1, mais il coûte également 2 199,99 $.

Sony prévoit de vendre un abonnement cloud « Airpeak Plus » optionnel de 300 $ par an, qui offrira « un stockage de données supplémentaire, des options avancées de géofencing et l’importation / exportation des journaux de vol ». Il y aura également un « Airpeak Protect Plan » qui couvre les dommages accidentels, mais Sony n’a pas précisé combien cela coûtera.