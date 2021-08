Le drone avec caméra sur Amazon avec commande gestuelle et vocale ne coûte que 51 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous vous souvenez quand les drones quadricoptères sont devenus si populaires si rapidement ? Ensuite, les gens ont dit qu’ils étaient finis une fois que le battage médiatique s’est inévitablement calmé ? Eh bien, il y a une sérieuse résurgence en ce moment sur le marché des drones quadricoptères. Les drones étaient tellement, tellement populaires pendant quelques années lorsqu’ils ont fait leur apparition pour la première fois. Mais ensuite, l’intérêt des consommateurs s’est éteint car tout s’est passé si vite. Maintenant, cependant, il semble que tout le monde veut un nouveau drone. C’est particulièrement vrai maintenant que le temps chaud de l’été est là. Si vous cherchez quelque chose d’amusant pour vous occuper, vous ou vos enfants, à l’extérieur cet été, jetez un œil à cet appareil photo réalisé sur Amazon. ça s’appelle le Holy Stone HS340 Mini Drone Caméra et il a des fonctionnalités impressionnantes comme le contrôle vocal et les selfies gestuels !

Holy Stone HS340 Mini Drone avec caméra 720P Wifi FPV pour enfants et adultes Prix catalogue : 53,99 $ Prix : 48,59 $ Vous économisez : 5,40 $ (10 %) Acheter maintenantCode promo : 3FZIZJEW Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Un drone caméra génial sur Amazon

Il est évidemment assez important de passer du temps à l’extérieur chaque été. Mais c’est particulièrement crucial cette année. Après tout, nous vivons toujours avec une pandémie mondiale provoquée par une maladie aéroportée. Comme nous l’ont répété à maintes reprises les experts de la santé, il se propage principalement à l’intérieur.

Il existe d’innombrables activités que vous et vos enfants pouvez faire à l’extérieur. Cela étant dit, peu sont aussi amusants que de piloter un drone caméra génial. Maintenant, vous avez une excellente occasion d’économiser quelques dollars supplémentaires sur un modèle que nos lecteurs adorent.

Les Holy Stone HS340 Mini Drone Caméra possède toutes les caractéristiques principales que vous attendez d’un quadcopter récréatif. Il dispose également d’une excellente caméra grand angle de 110 ° qui renvoie une belle vidéo HD claire à votre smartphone pendant que vous volez. En plus de tout cela, il existe quelques fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouvez pas souvent sur des drones abordables comme celui-ci. Par exemple, vous pouvez prendre des selfies d’un simple geste afin que le contrôleur n’ait pas à être sur la photo.

Nous aimons cette fonctionnalité, mais il y en a une autre qui est encore meilleure. La fonctionnalité la plus intéressante de ce drone est peut-être la prise en charge de la commande vocale, qui vous permet de faire des choses comme décoller et atterrir en utilisant uniquement votre voix. Vous pouvez même le piloter avec votre voix en disant des choses comme “en avant” ou “à gauche”. À quel point cela est cool?!

Lorsque . Deals a couvert ce drone populaire il y a un peu plus d’un mois, il s’est vendu au bout de quelques jours parce que nos lecteurs se sont jetés dessus. Maintenant, un coupon clipable et le code promo 3FZIZJUIF combiner pour réduire le prix à seulement 48,59 $. C’est un excellent prix pour l’un des drones avec caméra les plus cool d’Amazon !

Voici les principaux points à retenir :

Ce drone capture de superbes vidéos HD et comprend un objectif grand angle de 100 degrés. minutes de temps de vol par charge La conception compacte est idéale pour les vols intérieurs et extérieurs Le contrôle gestuel facilite la capture de selfies mains libres Tracez un chemin sur l’écran de votre smartphone et le drone volera automatiquement le long du chemin Les fonctionnalités supplémentaires incluent le maintien de l’altitude, l’optique Débit, mode sans tête, décollage et atterrissage à une touche et réglage de la vitesse La commande vocale vous permet d’effectuer des fonctions courantes avec rien d’autre que votre voix

