Le drone caméra le plus vendu d’Amazon a une double réduction rare qui le réduit à 58 $ – .

Le nom «Holy Stone» n’est pas aussi reconnaissable que les autres grandes sociétés d’électronique grand public, mais c’est un nom que vous n’oublierez pas de sitôt une fois que vous aurez essayé l’un des super quadricoptères de la société. En fait, bien qu’il ne fasse presque pas de marketing ou de publicité, Holy Stone possède actuellement le drone quadricoptère le plus vendu sur l’ensemble du site Web d’Amazon. Croyez-le ou non, la marque fabrique actuellement trois drones différents qui figurent actuellement dans le top 10 d’Amazon.

Tous les drones populaires de Holy Stone offrent une valeur exceptionnelle qui réduit considérablement les quadricoptères comparables, mais il n’y a qu’un modèle particulier sur lequel nous voulons nous concentrer aujourd’hui. C’est le Drone avec caméra Full HD Holy Stone HS110D, qui est en vente à un prix avantageux en ce moment grâce à une double réduction sur Amazon.

Ce drone génial coûte 75 $, il est donc assez facile de comprendre pourquoi c’est le modèle le plus vendu sur Amazon en ce moment. Des quadricoptères comparables peuvent facilement coûter 150 $, 200 $ ou même plus. Ce grand drone est livré avec deux batteries amovibles pour un temps de vol prolongé. Il contient également d’excellentes fonctionnalités comme une caméra 1080p cristalline, un objectif grand angle 120 °, la diffusion vidéo en direct sur votre smartphone, un capteur de gravité, la commande vocale, le contrôle gestuel, le maintien de l’altitude et la prise en charge d’astuces telles que le retournement et plus encore.

Bien qu’il n’y ait aucun doute que le Drone avec caméra Full HD Holy Stone HS110D est une valeur énorme à 75 $, vous n’allez pas payer presque autant pour le moment. Une réduction importante et un coupon supplémentaire de 5% que vous pouvez couper sur la page Amazon réduisent le prix à seulement 57,94 $. C’est une affaire exceptionnelle, mais elle ne durera certainement pas longtemps.

Voici les principaux détails de la page produit:

Caméra FPV HD 1080P FOV 120 °: Vous pouvez capturer des moments mémorables sans distorsion et afficher des images sur votre téléphone à partir de l’objectif grand angle. L’application vous permet de développer davantage votre créativité et de la partager facilement sur les réseaux sociaux. Maintien de l’altitude: lorsque vous vous concentrez sur la prise d’images, vous pouvez lever les mains du joystick et le drone toujours suspendu dans les airs avec une altitude verrouillée. Un drone parfait pour les débutants, les enfants, les débutants ou les débutants pour avoir une expérience de vol facile et stable. Mode sans tête: Le pilote se sentira plus facile à contrôler, surtout lorsque le drone est hors de vue, en mode sans tête alors que l’orientation du drone est par rapport au pilote. Le drone est également équipé de flips 3D pour rendre votre journée. Contrôle mobile: via l’application, plusieurs fonctions, commande vocale, contrôle des gestes, vol de trajectoire et contrôle du capteur de gravité peuvent être activées. Demandez à l’appareil photo de prendre des photos par des gestes de ciseaux et des vidéos par papier. 2 batteries modulaires: 2 batteries peuvent prendre en charge un vol de 20 minutes, ce qui facilite le remplacement de la batterie et le chargement de l’autre batterie en toute sécurité.

