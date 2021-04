Le drone DJI Air 2S a annoncé: Maintenant, c’est une caméra!

Êtes-vous fan de mettre une caméra dans le ciel? Le nouveau DJI Air 2S pourrait bien être le meilleur drone du marché pour vous. Équipé d’un capteur de caméra de 1 pouce, ce jeu de tir 20MP intègre également de nouvelles capacités dans un ensemble de drone DJI Mavic familier.

OcuSync 3.0, APAS 4.0, Master Shots et bien d’autres font de l’Air 2S l’un des meilleurs drones Mavic du marché.

Présentation de DJI Air 2S

Le DJI Air 2S est le dernier quadricoptère de la série Mavic Air. Ne vous laissez pas tromper par les noms plus courts, la série Mavic n’est pas morte et le dernier Air est un autre exemple de la plus petite série contenant un meilleur appareil photo que les drones Mavic plus gros et plus chers. La principale caractéristique de l’Air 2S est un capteur de caméra de 1 pouce, qui n’était auparavant disponible que sur les séries de drones Mavic 2 Pro et Phantom.

Capture vidéo 5,4K à partir d’une caméra de 1 pouce, inscrivez-nous!

L’Air 2S se concentre sur l’imagerie aérienne. En quantifiant les améliorations de l’image par rapport au Mavic Air 2, la caméra de l’ancien drone a secoué des pixels de taille 0,8 μm, l’Air 2S a un énorme 2,4 μm pixels. Le nouveau drone enregistre également des vidéos de 5,4K.

Comme on l’attend d’un drone DJI, la stabilisation d’image est de premier ordre. Entre le cardan mécanique à 3 axes et une stabilisation numérique, vos vols normaux les jours de beau temps devraient se révéler soyeux.

L’Air 2S présente l’O3 (Ocusync 3.0) qui offre jusqu’à 12 km d’autonomie. C’est presque 7,5 miles.

La télécommande de l’Air 2S est presque identique à la télécommande de l’ancien Mavic Air 2, et l’expérience de vol globale est assez similaire à la plupart des autres drones Mavic.

Fonctionnalités et performances de DJI Air 2S

Le DJI Air 2S navigue en douceur à environ 33 MPH en mode normal. Glissez dans le mode Sport pour dépasser 40 MPH, faites-le simplement dans un espace ouvert, le mode Sport désactive l’évitement d’obstacles.

Hors de la boîte, les taux sur l’Air 2S sont assez confortables, le drone n’a pas l’impression qu’il est trop rapide ou nerveux pour être contrôlé en toute sécurité, et l’accélération est douce. Pour notre goût, nous pensons que le taux d’inclinaison par défaut sur le cardan de la caméra est un peu lent. C’est peut-être parce que le dernier drone que nous avons piloté était le DJI FPV, qui a des taux élevés pour tout, c’est un drone passionnant à piloter.

Le DJI Air 2S permet d’éviter les obstacles orientés vers l’avant, vers le bas, vers l’arrière et vers le haut.

Les fonctionnalités de vol incluent des outils Quickshot familiers, ainsi que des outils d’IA mis à jour. Point of Interest a été mis à jour vers la version 3.0, la piste active est également à la version 3.0 et Spotlight est maintenant à la version 2.0. DJI a emprunté certains modes de caméra de la gamme Osmo, MasterShots a les modes Proximité, Portrait et Paysage avec lesquels vous pouvez jouer.

Dans l’ensemble, l’Air 2S est plus fluide et plus sûr que le Mavic Air 2, plus petit et plus agile que les drones de la série Mavic 2, et prend de bien meilleures images que la série Mini.

Caméra DJI Air 2S

Le DJI Air 2S n’est pas le premier drone à faire basculer un appareil photo 20MP avec un capteur de 1 pouce, mais c’est maintenant le drone le plus petit et le moins cher que nous connaissons pour le faire. Nous sommes enthousiasmés par les futurs drones et les futurs appareils Osmo Pocket qui pourraient également utiliser cette taille de capteur, en particulier lorsque nous examinons les images et la vidéo capturées à partir de l’Air 2S.

La sauvegarde du capteur de 1 pouce est la possibilité d’enregistrer jusqu’à 5,4K vidéo à 30 ips, vidéo 4K à 60 ips et un débit de données vidéo fantastique de 150 Mbps. À la résolution maximale, vous pouvez obtenir un zoom 3x, à 4K c’est un zoom 4x, 6x à 2,7K et 1080P 60fps, et un zoom 8X lors de la prise de vue 1080P à 30fps.

Consultez notre page DJI Air 2S pour plus d’informations, ainsi que des exemples de photos et de vidéos.

La compétition

Quels drones dois-je regarder si l’Air 2S ne me convient pas?

Le Mavic 2 pro est le seul autre Mavic avec un appareil photo de 1 pouce, 20MP, c’est un drone plus grand et plus sûr, mais plus cher. Le Mavic Air 2 est toujours l’un des principaux prétendants aux drones de moins de 1000 $, avec le meilleur temps de vol de presque tous les drones de vente au détail, mais a moins de fonctionnalités que l’Air 2S. Le DJI FPV est tout simplement amusant à piloter, mais ce n’est pas votre drone caméra typique. Le DJI Mini 2 est l’endroit où vous devriez jeter votre dévolu si vous n’avez que 500 $ à dépenser. Le Mini 2 est un drone facile à piloter qui capture une vidéo 4K décente depuis le ciel, mais disons simplement que l’Air 2S vaut le prix supplémentaire, si vous pouvez vous le permettre.

Dois-je acheter le DJI Air 2S?

Il y a encore de meilleures caméras dans le ciel pour des prix plus élevés et des drones moins chers si les performances de la caméra ne sont pas aussi importantes pour vous, mais la dernière version de DJI est, une fois de plus, l’une de leurs meilleures offres dans la catégorie grand public. Pour le pilote moyen, les fonctionnalités de vol amusantes de l’Air 2S sont meilleures que celles des autres drones Mavic, mais leur mise à jour itérative est pâle par rapport au saut à huis clos. Cette nouvelle caméra est passionnante à voir sur un drone.

En bout de ligne, le DJI Air 2S devrait s’avérer être le meilleur drone caméra à moins de 1400 $ sur le marché. Considérant que l’Air 2S commence à 999 $, nous espérons que le point passe: ça vaut le coup!

DJI Mavic Air 2 pour 999 $DJI Mavic Air 2 Fly More combo pour 1299 $Cellule d’avionCommande à distanceUne batterieChargeurUne paire d’hélices supplémentairesTous les câbles à connecterCadre d’avionTélécommandeTrois batteriesChargeurNoyau de chargeHélices supplémentairesTous les câbles à connecterND filtresSac d’épaule Chargement du sondage