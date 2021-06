Le drone qui se voulait satellite : PHASA-35 pourrait voler pendant un an | La technologie

Un drone qui vole à plus de 20 000 mètres pendant toute une année ? C’est désormais possible avec le PHASA-35 et l’énergie photovoltaïque.

Malgré les limitations qui existent pour faire voler des drones dans les villes, ce C’est un marché qui ne cesse de croître et de plus en plus de modèles sont disponibles. Il y a ceux qui veulent juste s’amuser, ceux qui veulent prendre des photos ou des vidéos spectaculaires, ceux qui visent la sécurité… Et maintenant avec PHASA-35 nous atteignons un nouveau niveau.

Quand on parle de PHASA-35, il y a quelque chose qui ressort particulièrement : la possibilité qu’il reste plus d’un an en vol sans avoir besoin de remonter à la surface. Grâce aux panneaux solaires que son fabricant BAE Systems a inclus, il est totalement autonome dans presque toutes les circonstances, et atteint également une hauteur impensable pour les modèles connus.

20 000 mètres de haut, plus que ce que les vols commerciaux atteignent habituellement. Un chiffre à prendre avec précaution et qui révèle également qu’il ne s’agit pas d’un drone focalisé sur un client en particulier.

Selon le constructeur, pour rester en l’air aussi longtemps, avec sa technologie il est capable de voler grâce à l’énergie photovoltaïque pendant la journée, une énergie qui aussi se range dans des piles rechargeables pour continuer à bouger la nuit.

Mais ce n’est pas un drone pour les particuliers, on parle d’un qui a 150 kg de poids et mesure de 35 mètres. Dans cette vidéo du fabricant, vous pouvez en savoir plus sur les détails et comment il est conçu pour atteindre ces chiffres.

Le drone PHASA-35 intéresse le gouvernement britannique depuis les premiers stades de développement, mais pas exactement pour ne pas polluer ou pour les distances qu’il est possible de parcourir, plutôt pour le usages militaires et de surveillance qu’il pourrait avoir en vue d’offrir un nouveau système aérien de combat à l’avenir.

À cette fin et à d’autres fins ils intègrent différentes technologies de communication et de surveillance pour en tirer le meilleur parti et l’utiliser le plus longtemps possible. Mais à cet égard, l’information est un peu plus rare.

Concernant les dates, 2025 est décrit comme l’année où il commencerait à être pleinement fonctionnel, mais les délais seraient plus longs avant d’être vendus à différents pays et entreprises intéressés par le drone, bien que concernant le prix, nous n’avons toujours pas de nouvelles.