Le DRS ne sera pas utilisé sur les services bancaires de Zandvoort au GP des Pays-Bas

Le circuit de Zandvoort a confirmé que le DRS ne sera pas utilisé dans le dernier virage du GP des Pays-Bas, par excès de prudence.

Des plans avaient initialement été mis en place pour que le DRS soit ouvert dans le dernier virage au retour de la F1 à Zandvoort après une attente de 36 ans, mais comme cette perspective est inconnue avec les voitures de Formule 1 qui n’ont pas encore fait le tour du circuit, cette idée a été réduite pour 2021. .

L’idée initiale de miser sur le dernier virage lui-même serait venue du regretté directeur de course de F1, Charlie Whiting, et le circuit a subi des rénovations et des changements majeurs pour être prêt à accueillir à nouveau la Formule 1 et à reprofiler le dernier tour était l’un de ces mouvements.

Bien que l’ouverture du DRS autour de la banque n’ait pas été exclue à l’avenir, cela ne se produira pas ce week-end.

“C’est la décision de la FIA”, a déclaré l’ancien pilote de F1 et directeur du circuit de Zandvoort, Jan Lammers, par Motorsport.com. « Ils veulent juste voir comment ça se passe cette année et ils veulent collecter des données dans la vraie vie.

« Ils ne prennent aucun risque et c’est compréhensible pour cette première édition en 36 ans.

« Un commentaire est revenu et a dit : « pouvons-nous faire de la banque ? » a ajouté Craig Wilson, responsable des performances des véhicules en Formule 1, en discutant de la manière dont le changement du circuit s’est produit.

« J’y ai pensé et c’était : « D’accord, laissez-le-moi, laissez-moi déterminer quel niveau de banque serait requis sur le concept de pourrions-nous, plutôt que d’ouvrir le DRS après le dernier virage, pourrions-nous ouvrir le DRS jusqu’au dernier tour ?

«Nous l’avons parcouru, nous avons utilisé notre simulation, puis nous sommes revenus et nous avons dit” d’accord, vous auriez besoin d’au moins ce niveau de banque pour pouvoir le faire. Je l’avais évalué avec deux méthodes différentes, en termes de stabilité de la voiture et de perte aérodynamique, et il semble que cela puisse fonctionner.

« Ensuite, il s’agissait de : « D’accord, pouvons-nous le faire physiquement ? »

“Les gars de Zandvoort sont partis, ont parlé à quelques personnes et sont revenus et ont dit:” Oui, nous pouvons le faire, nous pensons que nous pouvons le faire, et nous serions très intéressés à le faire.

“Nous avons donc eu des conversations avec la FIA pour dire ‘Regardez, c’est ce que nous pensons, êtes-vous d’accord avec ça ?’ Ils ont dit, passons en revue les chiffres, regardons ce qui est impliqué d’autre.

« En tant que processus, nous rassemblions toutes les bonnes personnes et nous avons pu trouver une solution – et une solution assez unique à cette situation. »