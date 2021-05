Le DSO Michael Wall meurt dans l’exercice de ses fonctions – Premier dans le département de probation du comté de LA depuis 1994 ⋆ .

DSO Michael Wall

* Le vendredi 30 avril 2021, membre de la section locale 685 de l’AFSCME et agent des services de détention / DSO Michael Wall, un père et un frère aimant, qui était un vétéran de 14 ans du département de probation du comté de LA, était en service au Central Juvenile Hall.

Peu de temps après avoir retenu physiquement un jeune qui a mené une attaque de groupe contre un autre mineur, DSO Wall s’est lancé à la poursuite de deux jeunes impliqués dans l’agression. Les jeunes ont couru hors de la salle de classe et dans le champ ouvert devant l’école.

«Pendant sa poursuite, DSO Wall a commencé à éprouver une détresse médicale», a déclaré Eric Walton, vice-président des institutions de la section locale 685, Sr. DSO. «DSO Dollberry a reconnu que DSO Wall était en détresse et l’a attrapé au moment où il s’effondrait, l’empêchant de se cogner la tête sur le trottoir. Un effort de collaboration de la main-d’œuvre, y compris les DSO, les SDSO et les soins infirmiers de la section locale 685 de l’AFSCME et de la section locale 721 du SEIU, ont effectué 8 cycles de RCR dans le but de préserver et de faire revivre DSO Wall. DSO Wall a été transporté à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence et est décédé par la suite.

«Nos pensées et nos prières vont à la famille de DSO Michael Wall», a déclaré le président de la section locale 685, Hans Liang, immédiatement après le décès de DSO Wall. «La mort de Wall illustre vraiment le travail difficile et stimulant que les membres de la section locale 685 accomplissent chaque jour pour assurer la sécurité des jeunes dont nous avons la garde.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: Un scandale oublié peut détourner les ambitions politiques de l’agent de probation Kent Swift

Quelques heures après le décès de DSO Wall, le président de la section locale 685, Hans Liang, a rapidement convoqué une réunion d’urgence du conseil exécutif et envoyé le DPO Maryam Munir et Cookie Lommel au Central Juvenile Hall pour soutenir les membres en détresse. Il y a eu beaucoup d’interaction pour encourager le personnel à parler avec le thérapeute qui était venu à l’établissement depuis le Centre Dorothy Kirby. Le président Liang s’est entretenu avec le chef Gonzalez et, avec l’aide de la vice-présidente des camps, Stacy Ford, a demandé que tous les drapeaux des camps et des salles soient abaissés.

Alors que la nouvelle du passage de Wall se répandait sur les réseaux sociaux, les départements de probation de toute la Californie ont commencé à envoyer des messages de condoléances au président Liang et aux membres à transmettre à la famille du DSO Wall.

Le vice-président de terrain, Dwight Thompson, a contacté la famille de DSO Wall, cherchant initialement à organiser une procession de l’hôpital à la maison funéraire; cependant, il n’y avait pas assez de temps pour que cela se produise. Cela a ensuite évolué pour devenir la section locale 685 coordonnant activement la procession pour les funérailles, qui – au moment de la rédaction de cet article – comprend le service d’incendie, le service du shérif. Des groupes de travail et d’application de la loi supplémentaires peuvent être ajoutés.

Immédiatement après l’incident, il y a eu beaucoup de désinformation. Le vice-président des institutions Sr. DSO Eric Walton a commencé à enquêter et à rassembler toutes les informations concernant le mouvement étape par étape de ce qui s’est passé exactement, car il savait que nos membres voudraient avoir une compréhension complète de ce qui s’est passé. Le personnel était plein de questions car ils étaient préoccupés par les problèmes de sécurité, y compris ce que DSO Wall avait fait avant sa mort subite. Le président Liang a répondu aux questions des membres en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux, la mettant à jour au fur et à mesure que des informations supplémentaires étaient vérifiées.

Le président Liang et le premier vice-président Eddie Chism ont rencontré samedi les membres au Central Juvenile Hall et les ont encouragés à interagir avec les thérapeutes disponibles au besoin. Cookie Lommel a contacté le conseil de surveillance avec une demande d’ajournement de la réunion du conseil de surveillance d’aujourd’hui à la mémoire du DSO Michael Wall en tant que dirigeant décédé.

Le président des délégués syndicaux, Mike Davis, qui entretient des relations étroites avec de nombreuses autres associations et départements de probation de Californie dans tout l’État, a tenu nos sœurs et nos frères informés de la situation. Les comtés de Kern, San Bernardino, Ventura, San Diego et Orange se sont tous engagés à assister aux funérailles et à participer à la procession. Le département de probation de Sacramento s’est engagé à envoyer son propre garde de couleur pour les funérailles de DSO Wall, notant en particulier son désir de soutenir activement un officier décédé dans l’exercice de ses fonctions.

source: Cookie Lommel